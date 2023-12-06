У дитсадках Керчі заборонили на свята одягати дітей у костюми американських супергероїв, — ЗМІ

За словами росіян, дітям можна надягати лише костюми героїв російських казок.

Related video

У тимчасово захопленому російськими військами Керчі адміністрація дитячих садочків заборонила дітям вбиратися в костюми персонажів з американських коміксів, мультфільмів і фільмів під час свят. Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на росЗМІ.

Замість цього окупанти рекомендують звернути увагу на героїв російських народних казок.

Зокрема, росіяни заявляють, що "американські супергерої не відповідають загальній тематиці дитячих свят і російських народних казок". Тим часом одна з матерів із Керчі поділилася з іншим російським виданням, що в дитячому садку, який відвідує її дитина, "заборонили використання костюмів Людини-павука і подібних персонажів". За її словами, дозволено тільки використання костюмів героїв російських казок.

"Усі дівчатка у нас, наприклад, будуть Сніжинками", — розповіла жінка.

Водночас у коментарі ЗМІ в російському Міносвіти заявили, що офіційних рекомендацій дитячим садкам не давали. Там стверджують, що таке рішення садочки ухвалили самостійно.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що окупанти нав'язують українцям свої свята і тим самим створюють для жителів захоплених територій атмосферу "нормального життя". При цьому на святкових концертах відбувається агітація за партію Путіна.