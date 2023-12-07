Британія звинуватила російську ФСБ у спробах втручання в політичні процеси

Хакери атакували приватні електронні пошти після проведення ретельних досліджень і створення фальшивих акаунтів, які видавали себе за їхні контакти.

Related video

Влада Великої Британії висловила звинувачення на адресу Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, стверджуючи, що вона робила спроби втручання в політичні процеси з використанням кібератак. Дипломати британського Міністерства закордонних справ уже скликали російського посла, Андрія Келіна, для висловлення протесту і проведення подальших дипломатичних консультацій. Про це повідомляє видання BBC.

За інформацією, заступник міністра закордонних справ Лео Докерті оголосив про введення санкцій щодо двох членів хакерської групи Star Blizzard. Зазначається, що одним із них є чинний співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Групу, підконтрольну підрозділу "Центр 18" ФСБ Росії, звинувачують у скоєнні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

Зловмисники здійснили атаку на особисті електронні поштові скриньки, здійснивши ретельні дослідження та створивши фальшиві акаунти, що імітують реальні контакти.

Зазначається, що ця група сконцентрувалася на зломі даних, тоді як інші особи займалися їхнім поширенням через різні канали.

Так, ще в лютому член британського парламенту Стюарт Макдональд заявив, що його електронну пошту зламали, а зловмисник видавав себе за одного з його співробітників. Він оголосив про це публічно, щоб запобігти витоку будь-яких електронних листів.

"Ця група отримала величезну кількість даних. Інформацію використовують для підриву Заходу різними способами", — заявили західні чиновники.

Зазначимо, Велика Британія вже звинувачувала Росію у втручанні у вибори 2019 року. Це сталося після викрадення документів про торгівлю між США і Британією в депутата-консерватора Ліама Фокса, які потім потрапили в мережу. Але Велика Британія досі не називала, хто може за цим стояти.

Раніше Фокус повідомляв, що російські та китайські шахраї створили програмне забезпечення, яке проникло на комп'ютери одного з наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії.

Тим часом восени 2023 року американські спецслужби повідомили, що Китай планує нарощувати кількість ядерних боєголовок. У планах глави КНР Сі Цзіньпіна, протягом найближчого десятиліття створити кілька десятків атомних бомб.