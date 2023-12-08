"Немає плану Б": у ЄС планують ухвалити остаточне рішення про вступ України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, європейські партнери також продовжать фінансування Києва.

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У Європейського союзу немає альтернативного сценарію щодо початку переговорів про членство з Україною, і є очікування, що остаточне рішення буде ухвалено на саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня. Про це розповів неназваний європейський чиновник, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з його висловлюванням, у Європейському союзі дотримуються своїх пропозицій.

"У нас немає "плану Б". Почати переговори (про членство. — Ред.) і продовжити фінансування — це те, чого ми намагаємося досягти, подивимося, як обговорюватимуть ці питання на засіданні Європейської ради", — зазначив він.

Відомо, що Угорщина систематично перешкоджає ухваленню рішень, пов'язаних з Україною, на зустрічах лідерів Євросоюзу — починаючи з ініціації переговорів і закінчуючи затвердженням макрофінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Напередодні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас провела телефонну розмову з Орбаном — вона намагалася переконати його у важливості підтримки України.

Крім того, Орбан розповів, що мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії, яка зараз головує в ЄС, і переконував не виносити на обговорення на саміті питання про відкриття перемовин з Україною.

Раніше Фокус розповідав, що ЄС перейшов на військові рейки заради України. На думку експерта Миколи Давидюка, Євросоюз міг би ще більше обмежити Росію, щоб вона була повністю економічно "замурована".