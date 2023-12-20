Підводний тунель між Росією та Кримом: будівельного гіганта з Китаю оголосили спонсором війни

В Національному агентстві з питань запобігання корупції розповіли, що КНР займається будівництвом п’ятого етапу траси, яка розташована у Нижегородській області РФ. Рекламування шляху відбувається за безпосередньої участі президента Росії Володимира Путіна.

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Друга найбільша державна будівельна компанія КНР China Railway Construction Corporation (CRCC) продовжує працювати в Російській Федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло її до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє НАЗК.

За інформацією НАЗК, корпорація CRCC займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо. В Росії вона працює вже 6 років, тобто, як наголошують у пресслужбі агентства, відкрила своє представництво в РФ вже після 2014 року.

Крім того, CRCC знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

Що CRCC робить у Росії

Російський підрозділ компанії ТОВ "Сиарсиси РУС" у 2017 році підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену: "Аміньєвське шосе", "Мічурінський проспект" та "Проспект Вернадського". У грудні 2021 року відбулося їх відкриття.

В НАЗК розповіли, що у цьому ж році "Сиарсиси Рус" розпочало будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (рф) та Хейхе (КНР) з пасажирським терміналом.

Дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі "Москва – Казань" протяжністю 107 км, яка є важливою частиною більш глобального транспортного маршруту "Європа – Західний Китай".

КНР займається будівництвом п’ятого етапу шляху, що повністю розташований у Нижегородській області РФ. Ділянка, виділена китайській компанії, спочатку коштувала 58,9 млрд руб., однак вартість її збільшилась до 70-80 млрд руб. (понад 900 млн дол.).

Як інформують в агентстві, будівництво має завершитись у грудні 2023 року (за іншими даними — у червні 2024 року). При цьому рекламування зазначеної траси відбувається за безпосередньої участі президента Росії Володимира Путіна. Він відкрив нову ділянку траси "Москва – Казань" від Москви до Арзамаса в Нижегородській області у вересні 2023 року.

Росію та Крим хочуть зʼєднати підводним тунелем

У НАЗК зазначають, що за повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво Росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з’єднати Росію з тимчасово окупованим Кримом.

Також у повідомленні уточнили, що підрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC.

Російський підрозділ компанії імпортував товарів на понад 22 млн доларів

В агентстві додають, що компанія в особі ТОВ "Сиарсиси Рус" продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад 22 млн дол. Серед імпортованих товарів: матеріали, запчастини, інструменти для будівельних конструкцій та самого будівництва (каркаси, колони, балки, стійки тощо) з КНР.

"Компанія CRCC забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку Росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну Росії проти України з боку керівництва компанії не було", — наголосили в НАЗК.

Китайська CRCC представлена в Росії дочірніми компаніями:

ТОВ "16-ое Управление Сиарсиси". Виручка товариства за 2022 рік становила 3,9 млн дол., сплачено податків на 141,4 тис. дол.;

ТОВ "Сиарсиси Рус", виручка товариства за 2022 рік становила 424,3 млн дол., чистий прибуток – 13,9 млн дол. Компанія має договірні відносини з підсанкційною компанією АТ "РЖД Логистика", АТ "Судостроительный завод им. Октябрьской Революции";

ТОВ "Специализированный застройщик "ТПУ "Мичуринский проспект". Чистий прибуток становив 923 тис дол., сплачено податків на 34 тис дол.;

ТОВ "Сильвер Сити Констракшн". Виручка за 2022 рік становила 123 тис. дол., сплачено податків на 81,4 тис. дол.;

ТОВ "19 Бюро Сиарсис Рус" та ТОВ "Сиарсиси Гавань Рус", було створено у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, видання Global Times повідомило, що китайські та російські збройні сили 14 грудня провели друге цього року спільне повітряне стратегічне патрулювання у спробі поліпшити співпрацю між військово-повітряними та військово-морськими силами.