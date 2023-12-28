Без Придністров'я: референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без російського анклаву

Президентка країни Мая Санду зазначила, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.

Related video

Референдум про входження Молдови до складу Європейського Союзу відбудеться без залучення території, окупованої Російською Федерацією. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю румунському виданню Veridica в середу, 27 грудня.

Вона додала, що неможливо організувати прозорий плебісцит на території Придністров'я, оскільки цей регіон не контролюється владою Молдови.

"Виборчі дільниці не можуть бути відкриті на території Придністровського регіону, оскільки він не контролюється конституційними органами", — підкреслила Санду.

Водночас лідер Молдови зазначила, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.

Євроінтеграція Молдови

Санду підписала заявку на вступ Молдови в ЄС в березні 2022 року. За кілька місяців Кишинів набув статусу кандидата в члени ЄС.

14 грудня 2023 року за підсумками саміту ЄС Європейська Рада вирішила почати переговори з Молдовою про вступ до Євросоюзу.

24 грудня президентка попросила парламент країни провести національний референдум про членство в ЄС восени 2024 року.

Раніше Санду припускала, що її країна може приєднатися до Євросоюзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, хоча зараз цей регіон не контролюється Кишиневом. В ЄС водночас не виключили, що вступ може відбутися і без Придністров'я.

Важливо

Загрози Путіна: глава Кремля фактично оголосив війну Казахстану та Молдові (відео)

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 26 жовтня прийняв у штаб-квартирі Альянсу главу молдовського уряду Доріна Речана. Після зустрічі генсек НАТО заявив, що Альянс повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови, і закликав Російську Федерацію вивести всі свої війська з території невизнаного Придністров'я.