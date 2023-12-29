В Британії потужний торнадо спричинив масштабні руйнування та евакуацію людей (фото, відео)

Повідомлень стосовно постраждалих не надходило, але значна кількість мешканців були змушені покинути свої будинки в Сталібріджі.

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Десятки тисяч будинків та різних об’єктів інфраструктури були пошкоджені внаслідок потужного торнадо "Герріт". Мешканці сотні будинків змушені були евакуюватися. Про це повідомляє Sky News.

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Стихійне явище зафіксували в районах Карбрук і Міллбрук у Сталібріджі минулої ночі. Як зазначається, торнадо завдав значної шкоди майну в одному з житлових районів Манчестера. Повідомлень стосовно постраждалих не надходило, але багато жителів були змушені покинути свої будинки в Сталібріджі.

Відповідні служби розчищають завали та прибирають повалені дерева. Організація з вивчення торнадо і штормів заявила, що необхідно провести детальне дослідження місцевості, перш ніж підтвердити наслідки руйнувань.

Фото: Sky News

В районі Манчестера багато домівок пошкоджені торнадо. За інформацією місцевого видання The Tameside Correspondent, у середу, 27 грудня, пізно ввечері через Міллбрук, Каррбрук і районами поблизу центру міста пройшов шторм "Герріт", залишивши за собою значні руйнування.

Це спровокувало широкомасштабну екстрену реакцію бригад рятувальників та поліції Великого Манчестера, Північно-Західної швидкої допомоги, пожежно-рятувальної служби Великого Манчестера та інших підрозділів. Фахівці оперативно прибули до кількох місць, де відбулася подія.

У Міллбруку кілька великих дерев впали на дороги та на автомобілі. Деякі водії несли великі шматки металу, що відлетіли від їхніх пошкоджених транспортних засобів.

Загалом, від початку шторму було відновлено електропостачання 40 000 об'єктів. За даними Шотландських та Південних електричних мереж (SSEN), станом на 20:45 28 грудня цього вечора постачання відновили для понад 46 000 клієнтів. Ще приблизно 1500 об’єктів, як очікувалося, отримали постачання протягом ночі. В основному це пов’язано з несправностями, які відбулися пізніше в середу та рано вранці в четвер.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що у США немовля, що вилетіло з будинку під час торнадо, знайшли живим та здоровим на дереві. Мати 10 хвилин шукала під проливним дощем свого чотиримісячного малюка й дивом знайшла живим на поваленому дереві.