У шасі літака знайшли ледве живого чоловіка, який прилетів з Алжиру до Парижа, – ЗМІ

Комерційні літаки здійснюють круїзи на висоті від 9000 до 12000 м, де температура зазвичай падає приблизно до мінус 50°C.

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Пасажир без квитка опинився у шасі літака, який летів з Алжиру до Парижа. Подробиці повідомило видання Deutsche Welle.

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Його дістали з відсіку шасі комерційного авіасудна. Чоловік наразі у важкому стані.

Громадянина виявили під час технічної перевірки після того, як рейс Air Algerie приземлився в паризькому аеропорту Орлі в четвер. За даними прокуратури, у нього не було документів, що посвідчують особу. Пасажиру, який не мав квитка, близько 20 років.

Він був доставлений у лікарню у важкому стані. Наразі правоохоронці встановлюють обставини, за яких чоловік опинився у літаку.

Як повідомило видання The National news, комерційні літаки здійснюють круїзи на висоті від 9000 до 12000 м, де температура зазвичай падає приблизно до мінус 50°C. Окрім холоду, брак кисню робить малоймовірним виживання тих, хто подорожує у відсіку шасі, який не опалюється та не має тиску. Згідно з даними Федерального авіаційного управління США, 132 людини, відомі в галузі як пасажири без квитків, намагалися у період з 1947 по 2021 рік подорожувати у відсіках шасі комерційних літаків.

Раніше Фокус повідомляв історію пілота ірландської авіакомпанії Ryanair, який вимушено розвернув авіасудно у повітрі й повернувся на територію аеропорту вильоту через двох "обкурених" пасажирів. Відразу після посадки чотири представники поліції піднялись на борт й провели обшуки. Згідно з інформацією поліції Ессекса, літак повернувся через повідомлення про вживання наркотиків і словесні образи з боку окремих пасажирів на борту.