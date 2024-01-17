В Австралії капітан судна катував, лупцював і заганяв в рабство членів екіпажу, — ЗМІ

Деякі з членів екіпажу настільки боялися гніву свого капітана, що іноді стрибали в море з акулами та крокодилами і пливли на берег.

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В Австралії поліція звинуватила капітана судна в 46 злочинах. Він протягом багатьох років лупцював і катував членів екіпажу на його рибальських човнах. Про це пише Guardian.

Деякі з них настільки боялися гніву свого капітана, що іноді стрибали в море з акулами і крокодилами і пливли на берег.

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Правоохоронці зацікавилися капітаном після того, як минулого року отримали повідомлення про те, що капітан нібито погрожував матросам на борту свого рибальського судна.

"В деяких випадках люди, які працювали палубними на цих рибальських суднах, зазнавали жорстокого поводження, вони зазнавали нападів, їх змушували працювати без заробітної плати, спати на відкритій палубі човна", — заявив журналістам у середу виконуючий обов'язки інспектора поліції Квінсленда Джейсон Четем.

Жертвами капітана стали п'ятеро чоловіків і одна 25-річна жінка. У поліції припускають, що їх могло бути більше, оскільки свавілля тривало кілька років.

9 січня поліція обшукала 4 рибальських судна і на одному із них знайшла вогнепальну зброю.

У середу чоловікові було висунуто звинувачення в ряді злочинів, включаючи 18 пунктів у звичайних нападах і п'ять пунктів у катуваннях і рабстві.

Його залишили під вартою, і він має постати перед магістратським судом у лютому.

Нагадаємо, що капітан пасажирського літака авіакомпанії Ryanair, що прямував з Великої Британії до Марокко, поскаржився на погане самопочуття, про що оголосив пасажирам. Від почутого у багатьох з них похололо в серці.

Раніше повідомлялося, що у РФ поховали капітана катера "Серна", який атакували морські дрони ЗСУ. Російський мічман Нікітін з перших днів вторгнення перебував у складі військового флоту Росії.