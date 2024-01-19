Незаконне використання слова Україна: Сербію просять заборонити організацію Медведчука, — ЗМІ

Українські дипломати посилаються на статтю 29 сербського закону, якою заборонено використовувати назви країн в офіційному найменуванні юридичної особи. Представництво "Іншої України" в Сербії очолює Драган Станоєвич.

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Українське посольство в Сербії надіслало ноту протесту офіційному Белграду. Дипломати просять зупинити діяльність представництва громадської організації "Інша Україна" Віктора Медведчука. Про це повідомляє сербське видання Danas.

За даними журналістів, протест надіслали ще 5 грудня 2023 року. Дипломати посилаються на статтю 29 сербського закону про господарські товариства, яким заборонено використовувати назви країн в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної країни.

За словами дипломатів, ліквідація філії громадської організації Віктора Медведчука вже перебуває в юридичній площині. Але з цим питанням пов'язаний і політичний аспект.

"Прикро констатувати, що продовжуються спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна", — заявили представники українського дипломатичного корпусу.

Сербія входить до списку 140 країн, які засудили воєнну агресію проти України. Представники Сербії також визнають РФ країною-агресором.

Своєю чергою, представник "Іншої України" Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію, заявив, що організація діє в межах сербського законодавства.

Рух Віктора Медведчука

Представництво "Іншої України" було відкрито в Сербії 2023 року. Його офіційним засновником вважається Віктор Медведчук.

До складу руху, заснованого на початку 2023 року, увійшли колишні депутати від забороненої ОПЗЖ, регулярні спікери заборонених телеканалів Медведчука, а також російських телеканалів. Згодом у РФ зареєстрували громадську організацію "Регіональний громадський рух "За розвиток громадянського суспільства "Інша Україна". Головою виконкому став журналіст Денис Жарких.

Нагадаємо, що Медведчук долучився до переділу власності в Росії та на окупованому Донбасі.

Також повідомлялося, що експрезидент РФ Дмитро Медведєв порадив українцям обрати життя у великій, хоча й зараз ненависній державі: інакше на жителів України чекає "смерть і смерть їхніх близьких".