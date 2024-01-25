Спалахнуло декілька мільйонів: у РФ загорівся цех з виробництва аерочовнів (фото, відео)

Вогонь охопив понад 1700 квадратів території цеху з виробництва аерочовнів. Причини займання не встановлені, розповіли журналісти.

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Вранці 25 січня у селі Єлове Красноярського краю Російської Федерації загорівся цех з виробництва аерочовнів. Про це повідомило російське видання Shot.

"Цех з виробництва аерочовнів горить у Красноярському краї. Вогонь охопив понад 1700 квадратів", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що з будівлі вибігли 40 людей, рятуючись від пожежі. Для ліквідації пожежі було залучено 27 рятувальників і вісім одиниць спецтехніки. Ніхто з людей не постраждав.

Цех з виробництва аерочовнів у Росії: що про нього відомо

За даними виданням, цех, що загорівся у селі Єливо, належить компанії "Алігатор", яка займається виробництвом плоскодонних водних суден із надувними і твердими корпусами й авіаційними двигунами.

Вартість аерочовнів на цьому підприємстві досягає 4,4 мільйона рублів (близько 1,85 мільйона гривень), зокрема модель Alligator Raptor X AIR 650.

Alligator Raptor X AIR 650

"Поки власники підраховують збитки, експерти готуються встановлювати причину займання, опитуються робітники, які були змінені", — додали журналісти.

Додамо, що на момент виходу публікації місцева влада не прокоментувала подію.

Нагадаємо, ввечері 25 січня декілька безпілотних літальних апаратів атакували Краснодарський край Росії. У результаті в районі Туапсинського нафтопереробного заводу місцеві жителі чули звуки вибухів. На нафтобазі спалахнула пожежа, територію навколо перекрили.

24 січня безпілотники атакували Орловську область Росії. Міноборони РФ заявило про нібито збиття дронів.