Боротьба з наркокартелями: в Амстердамі хочуть легалізувати кокаїн

Пані мер голландського міста Фемке Халсема вважає, що з продажем наркотиків безрезультатно боролися десятиліттями, але чорний ринок лише процвітає. Минулого року в Роттердамі митники вилучили понад 59 000 кг кокаїну, а в Антверпені — майже 116 000 кг.

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В Амстердамі хочуть узаконити продаж і вживання кокаїну. Влада вважає, що у такий спосіб вдасться зірвати діяльність злочинних картелів, які отримують мільярдні прибутки від продажу наркотику, заявила пані мер міста Фемке Халсема в інтерв'ю газеті Het Financieele Dagblad.

Глава міста 26 січня організувала публічні дебати з питання легалізації кокаїну. Боротьба з наркотиками — перекручене і контрпродуктивне заняття, вважає Халсема.

"Давайте визнаймо, що сотні років репресій не принесли значущих результатів. Мабуть, у людей є потреба в стимуляторах, через це й існує чорний ринок", — визнала вона.

Пані мер Амстердама також зазначила, що її колеги, глави портових міст Роттердама й Антверпена, великих центрів наркотрафіку, не підтримають її. Мери Роттердама Ахмед Абуталеб і Антверпена Барт де Вевер понад рік тому виступали рішуче проти легалізації кокаїну.

"Законні наркотики, алкоголь і нікотин уже руйнують сотні тисяч сімей. Було б абсолютно аморально додавати до цього списку важчі наркотики", — пояснював свою позицію де Вевер.

На думку Халсеми, емоційні та моральні судження про вживання наркотиків не допомагають дискусії.

"Вживання наркотиків широко поширене, достатньо поглянути на ринок. Якщо є ризики для здоров'я населення, не слід залишати ринок злочинцям", — заявила градоначальниця.

Голландські експерти підрахували, що нелегальні доходи від наркоторгівлі становлять приблизно 3 мільярди євро на рік. Ці гроші необхідно відмити. Неминуче, що злочинці співпрацюватимуть із консультантами з нерухомості, нотаріусами та юристами.

У Роттердамі 2023 року митники вилучили 59 116 кілограм кокаїну, десять років тому показник був на рівні 10 000 кілограм. Антверпен минулого року став рекордсменом серед інших міст — там знайшли майже 116 000 кілограм кокаїну.

Фокус раніше писав про небезпеку кокаїнової залежності, яка перетворюється на все більшу проблему для світу. В останні роки сильно збільшилася смертність від передозування наркотиком.

Нагадаємо, у серпні 2023 року поліція Іспанії виявила рекордну партію кокаїну вагою 9,5 тонн у південному порту Альхесірас. Наркотик сховали в ящиках із бананами.