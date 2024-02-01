Естонія закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів, — ЗМІ

осіб проходили через цей прикордонний пункт. За словами журналістів, до кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки.Щодня близько 4 тисяч осіб проходили через цей прикордонний пункт. За словами журналістів, до кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки.

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Влада Естонії закрила автомобільний прикордонний перехід із Росією. У відповідь Москва почала проводити ремонтні роботи на своєму боці прикордонного пункту, однак продовжує пропускати автотранспорт, незважаючи на факт закриття кордону. Про це повідомляє видання ERR.

До кінця 2025 року в Нарві буде можливо перетинати кордон виключно пішоходам. Щодня близько 4 тисяч осіб перетинали цей прикордонний пункт, причому 80% з них були пішоходами.

Керівник прикордонного бюро Східної префектури Ерік Пургель повідомив, що в середу, 31 січня, пізно ввечері вони отримали офіційне повідомлення від російської сторони про припинення руху транспортних засобів, що перетинають кордон, і на основі цієї інформації спланували свої подальші кроки.

Проте Росія продовжила дозволяти проїзд автомобілів зі свого боку.

"Ми бачили, що Росія, схоже, не дотримується часу, але оскільки вони (водії) були громадянами Естонії, ми, природно, погодилися. Ми не стали залишати їх у пастці між двома пунктами перетину кордону", — заявив Пургель.

У той момент, коли на мосту Сипрусе вже почала працювати важка техніка, остання вантажівка досягла естонської сторони. На борту знаходилися мотки колючого дроту, які пізніше були використані для перевезення болотного куреня, а потім встановлені в якості бетонних загороджень, відомих як "зуби дракона".

Нагадаємо, що за оцінками ISW, мігранти мерзнуть не зі своєї волі, а Кремль розв'язав гібридну війну проти Фінляндії.

Також повідомлялося, що в ЄС вирішили посилити прикордонний контроль і відправити додатковий персонал на кордон РФ і Фінляндії.