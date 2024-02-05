Дехто живе в наметах, приїде ще 90 000: проблем з українцями в Канаді буде більше, — ЗМІ

За оцінками канадської влади, в найближчі два місяці в країну приїдуть 90 тисяч біженців з України. За два роки 250 тисяч переселенців переїхали до Канади за екстреними візами, ще 700 000 мають аналогічні візи.

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Канадський генерал Рік Гіллер зі Стратегічної консультативної ради б'є на сполох, заявляючи про неготовність прийняти більше переміщених українців у Канаді. Його обурили історії про нещодавно прибулі сім'ї з т.зв. групи ризику, які змушені жити в наметах у даунтауні Торонто. Про це пише National Post.

Судячи з усього, надалі буде тільки гірше. За оцінками федеральної влади, у найближчі два місяці в Канаду приїдуть 90 000 осіб з України.

За словами Гіллера, раніше у канадської влади не було загальнонаціонального бачення або стратегії, щоб вжити потрібних заходів на випадок небувалого припливу біженців.

"Але ми можемо це зробити. Ми робили це раніше", — пояснив він. На його думку, влада могла б розробити логістичний план для українських переселенців після консультацій з очільниками провінцій і міст.

За два роки 250 000 українців переїхали до Канади в рамках спеціальної візової програми. Ще 700 000 мають аналогічні візи, а термін подачі заявок закінчується 31 березня — звідси й очікувана нова хвиля біженців з України.

Гіллієр обіймає посаду голови Стратегічної консультативної ради (Strategic Advisory Council), яка забезпечує підтримку та консультації в рамках кампанії Unite with Ukraine — ініціатива Світового конгресу українців.

За його словами, Канада абсолютно не готова прийняти додаткових переселенців.

"Великий і жахливий ведмідь гризлі"

Українці в Польщі або західній Україні можуть запанікувати через те, що термін дії їхньої канадської візи закінчується. І якщо путінські війська доб'ються прориву в Україні, припускає Гіллієр, це будуть не тисячі, а сотні тисяч українців, що летять до Канади.

Він каже, що Сили оборони "розумніші, вправніші та спритніші", але хоче, щоб інші не забували, що Україна бореться з "великим і жахливим ведмедем гризлі".

"А коли цей ведмідь гризлі продовжить вас атакувати, в кінцевому підсумку його розмір, вага, сила і витривалість вас просто вимотають", — попередив канадський генерал.

Зараз, за підрахунками Гіллера, росіяни вистрілюють по позиціях ЗСУ в п'ять разів більше артилерійських снарядів, ніж українці.

"Зараз ми перебуваємо на рівні Пашендейля (Битва при Пашендейлі), знаєте, коли 1917 року за 10 днів союзники й німці на невеликому клаптику землі зробили близько чотирьох мільйонів пострілів", — зазначив він.

Хіллієр спілкується з представниками України безпосередньо і за допомогою телебачення. Його посилання людям в Україні приблизно таке: "Ви зникли зі світової арени, тому що увага Заходу звернена на інші місця — Близький Схід, Південнокитайське море і навіть Латинську Америку. Громадяни зайняті майбутніми виборами у своїх країнах та інфляцією".

На його думку, Україні бракує стратегічного комунікаційного плану, "щоб пояснити американцям, британцям, німцям, голландцям, канадцям, що війна в Україні жорстока, кривава, і що вона триває, і чому це важливо саме для них".

"Президент Зеленський — цей хлопець надихає, мабуть, навіть більше, ніж Вінстон Черчилль свого часу. Але його одного замало", — сказав генерал.

Фото: Ернест Дорощук / PostMedia | на акції на підтримку українців у Торонто, 2 квітня, 2022 року

Канада прийняла 50 000 сирійців

Що стосується кризи з українськими біженцями в Канаді, тут, він вважає, слід звернутися до минулого досвіду, згадати, як Оттава вісім років тому прийняла 50 000 сирійців.

Тоді генерал-губернатор Девід Джонстон організував семінар у Рідо-холі (офіційна резиденція генерал-губернатора Канади). Запросили мерів міст і заступників міністрів провінцій, щоб обговорити можливі стратегії. Відповідальний міністр Джон МакКаллум обрав людину для реалізації плану, після чого 50 000 сирійців прибули до Канади. І згодом успішно інтегрувалися.

"Хтось взагалі знає, де вони сьогодні? — задався Гіллер питанням. — Вони стали частиною загальної картини нашої країни".

За словами авторів публікації, енергійний тон Гіллера надихає, але завдання насправді складне. Прийняти 50 тисяч сирійських біженців — це не все одно, що інтегрувати майже мільйон українців. Можливості в плані житла теж істотно змінилися за останні вісім років.

Розв'язання проблеми з житлом

Як рішення він пропонує будувати модульні притулки у великих центрах, де можна було б розмістити переміщених осіб у гуманний і гідний спосіб, доки вони не переїдуть із великих міст до менших, де є робота і житло.

"Візьмемо, наприклад, шматок рівнини недалеко від Пірсона [аеропорт у Торонто]. На одному акрі можна побудувати модульне містечко для 100 осіб. Це не коштуватиме 120 доларів за ніч на людину, тому що ви, по суті, будуєте аналог готелю. Це коштуватиме дорожче. Але саме такі рішення доступні прямо зараз", — пояснив він.

Гіллер згадав про українську сім'ю, що живе в наметі в центрі Торонто, якій, найімовірніше, доведеться повернутися в Україну.

"Як це не сумно, — журиться він. — Канада настільки погана, що їм скоріше доведеться повернутися в роздирану війною країну, замість того, щоб залишитися тут".

"Чому б нам не сказати: "Послухайте, ось віза, будь ласка, приїжджайте в Канаду. Ми подбаємо про вас у час найбільшої потреби", — запропонував Гіллер. За його словами, потім буде потрібно потурбуватися про інтеграцію цих людей у канадське суспільство. Бо, за його прогнозами, якщо людина проживе в Канаді протягом трьох років, то малоймовірно, що повернеться назад в Україну.

Нагадаємо, що держслужби Канади працюють на межі. Уже виділили $362 млн на житло біженцям. За словами міністра з питань імміграції Марка Міллера, 100 млн від цієї суми передадуть Квебеку.

Також повідомлялося, що канадка розповіла про астрономічні ціни на продукти в Арктиці, де банк Nutella коштує 48 доларів.