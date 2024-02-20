Загадкова смерть: син глави "Роснефти" Сєчина помер, але це ретельно приховують, — ЗМІ

За інформацією журналістів, усе пов'язане з Іваном Сєчиним було ретельно засекречено — проживав він у Підмосков'ї, сховавшись у всіх офіційних базах за позначенням "РФ".

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Чергова загадкова смерть сталася ще на початку лютого в Росії — помер син глави "Роснефти" Ігоря Сєчина. Про це першим повідомив у соцмережі Х колишній очільник компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін, а потім смерть сина олігарха підтвердило російське видання "Медиазона".

Публічно про смерть єдиного 35-річного сина Сєчина Івана ніде не повідомлялося. Найцікавіше, що росЗМІ про цю трагедію замовчують, а сім'ї Сєчина, ймовірно, доводиться приховувати, що їхнього сина вже немає серед живих, припускає видання "Диалог.ua".

Першим на запис у реєстрі спадкових справ РФ звернув увагу колишній менеджер "ЮКОСа" Леонід Невзлін, який завдячує всіма своїми проблемами саме Сєчину.

Фото: Скриншот

Запис у реєстрі оформлено на Івана Ігоровича Сєчина 1989 року народження, який жив у Москві за адресою: Шведський кут, будинок 3. Цю будівлю згадували в розслідуванні Bloomberg як "будинок для соратників президента Путіна".

Журналісти "Медиазоны" вирішили перевірити ще раз інформацію і справді знайшли в реєстрі такий запис.

Анонімний телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" тільки 20 лютого опублікував, що нібито офіційною причиною смерті 35-річного Івана Сєчина став "тромб, що відірвався".

Фото: Скриншот

"При цьому Сєчин заборонив співробітникам СКР, ФСБ та іншим силовикам займатися питаннями смерті Івана. Займалася цим Служба безпеки "Роснефти", що складається з колишніх співробітників ФСБ і СКР, особисто відданих Сєчину. Ці безпечники схильні до різних "теорій змов" і конспірології", — повідомляють у телеграм-каналі "ВЧК-ОГПУ".

Однак там щось нечисто, висловили припущення журналісти, якщо Кремль наказав родині тримати своє горе в таємниці.

Що сталося з Іваном Сєчиним

"ВЧК-ОГПУ" стали відомі подробиці останніх годин життя Івана Сєчина. Як пояснила його дружина, посеред ночі чоловік поскаржився на болі, вирішивши, що те, що відбувається, пов'язано з нирками.

"Охороні було доручено купити препарат "Канефрон" і вже приблизно за півгодини до будинку співробітника держкорпорації повернувся співробітник із ліками. Іван Сєчин покликав дружину до себе в кімнату і попросив налити йому води і дати таблетку. Жінка вийшла в санвузол по воду, а коли повернулася, то чоловік уже лежав нерухомий. Господиня тут же по рації викликала охоронця", — повідомляє телеграм-канал.

Фото: Скриншот

Як пише видання "Апостроф", швидку допомогу викликала охорона, однак назвала неточну адресу. У результаті медики їхали майже дві години і доти чоловік помер. Сталося це в особняку на Смарагдовій вулиці в котеджному селищі "Європа-1" у підмосковному Красногорську. Щойно в будинок зайшли медики і побачили бездиханне тіло Івана Сєчина, вони попросили зупинитися охоронця, який до останнього намагався відкачати шефа. Іван був мертвий. У результаті експерти дійшли висновку, що причиною смерті став тромб, що відірвався.

Після цього родичі повідомили "швидкій", що в Івана Сєчина була тільки гіпертонія. Він приймав ліки, призначені лікарем, але останні місяці не звертався по медичну допомогу.

На третю добу після смерті Іван Сєчин був похований. Чи повірив в офіційну версію смерті Ігор Сєчин, залишається загадка.

Ким був Іван Сєчин

Варто зазначити, що все пов'язане з Іваном Сєчиним було ретельно засекречено.

"Проживав він у Підмосков'ї, сховавшись у всіх офіційних базах за позначенням "РФ". "Швидку" викликали в охоронця Євгена Паніна і саме під таким ім'ям Іван Сєчин і був оформлений у всіх документах про смерть.

Іван Сєчин нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня "За великий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу та багаторічну сумлінну працю". На той момент йому було 25 років.

Із 2014 року Іван Сєчин обіймав керівну посаду в "Роснефти", і 2021 року його дохід становив майже 62 мільйони рублів.

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