Перегони "залізних людей": в Дубаї вперше в світі змагалися гонщики в реактивних костюмах (фото)

Під час перегонів пілоти були одягнені в реактивні костюми, які мають потужність 1500 кінських сил і використовували той самий тип палива, який використовують Airbus A380 і літаки Boeing 777.

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В ОАЕ відбулися перші в історії перегони в реактивних костюмах. Гонщики мчали вздовж маршруту з хмарочосами Дубай-Марини. Про це повідомляє Associated Press.

Під час перегонів пілоти були одягнені в реактивні костюми, які мають потужність 1500 кінських сил і використовували той самий тип палива, який використовують Airbus A380 і літаки Boeing 777 дубайського авіаперевізника Emirates. Щоправда, під час перегонів швидкість була не авіаційна, а звичайна автомобільна з частковим прискорення на прямих ділянках.

Для безпеки пілоти летіли над водою, але були випадки зіткнення, щоправда, на щастя, ніхто не постраждав. Під час змагань еміратський пілот Ахмед аль-Шехі впав у воду, але подав знак, що все гаразд, вибрався на поверхню і далі продовжив рух.

Реактивні костюми учасників змагань могли розвивати швидкість до 128 км/год.

Тим часом глядачі дивилися на реактивні костюми, дехто сказав, що їм не терпиться покататися.

"Це схоже на те, як астронавти літають у космосі", – сказала 50-річна глядачка перегонів Дженніфер Росс, громадянка США з Х’юстона, яка зараз живе в Дубаї.

"У Дубаї можна побачити найкраще шоу, яке ви можете побачити, тому що люди літають — вони літають у небі. Це технологія нового рівня. Це дуже, дуже приємно, тому що якщо ти великий шанувальник Залізної людини, ти знаєш, Тоні Старк, це технології Залізної людини", — сказав 35-річний Пратік В’яс із Гуджарату, Індія.

Переможцем став учасник Ісса Калфон, який перший досяг фінішу. Йому вручили церемоніальну золоту реактивну турбіну.

Нагадаємо, що 38-річний актор Френкі Муніз з 2005 року займається перегонами. Нещодавно він дебютував у перегонах NASCAR.

Раніше повідомлялося, що спортивна рада Дубая під керівництвом шейха Хамдана бен Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума офіційно оголосила про проведення перегонів у реактивних костюмах. У заході заявили про участь 50 пілотів,