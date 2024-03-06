Шукає спонсора: Трамп зустрівся на вихідних із Маском, — NYT

За інформацією анонімних джерел журналістів, на зустрічі були присутні й інші багаті донори-республіканці. Колишній лідер Білого дому хвалив Ілона Маска перед союзниками і заявив, що сподівається на особисту зустріч із ним.

Related video

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся з американським бізнесменом Ілоном Маском. Політик хоче домогтися фінансування своєї передвиборчої кампанії. Про це пише газета The New York Times.

За інформацією анонімних джерел журналістів, зустріч відбулася на вихідних у Флориді. Колишній американський президент зараз прагне отримати великі грошові впливи перед виборами глави держави, які відбудуться в листопаді поточного року. Також на зустрічі були присутні багаті донори-республіканці.

Джерело також додало, що Дональд Трамп похвалив Ілона Маска перед союзниками і заявив, що сподівається на зустріч віч-на-віч найближчим часом. Водночас незрозуміло, чи згоден мільярдер витратити частину своїх статків на користь кандидата в президенти, але його нещодавні публікації в соціальних мережах явно свідчать про те, що він не хоче перемоги Джо Байдена на майбутніх виборах.

Люди, які мали змогу особисто поговорити з американським бізнесменом підтвердили, що мільярдер справді так думає.

У матеріалі газети окремо написали, що Ілон Маск має статки майже 200 мільярдів доларів і дійсно може зробити вибір на користь Дональда Трампа, тим самим знищивши величезну фінансову передвиборчу перевагу Джо Байдена.

Протягом багатьох років Ілон Маск, як і інші американські бізнес-лідери, робив пожертви кандидатам від обох партій. При цьому він не витрачав значних коштів на президентські вибори. Гроші розподілялися рівномірно між демократами та республіканцями.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що перемога Дональда Трампа призведе до "хаосу, розколу і темряви", про що заявив нинішній президент США Джо Байден. Лідер Білого дому вважає, що Дональдом Трампом керує образа і злодійство. Він не сфокусований на американському народі.