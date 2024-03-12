ЄС хоче знайти нові способи забезпечення фінансової допомоги для України, — Bloomberg

ЄС продовжує "рухатися вперед на різних фронтах" для підтримки Києва, однак ситуація на фронті ускладнила ці зусилля, зазначають журналісти.

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Цього тижня виконавча влада Євросоюзу може виступити із пропозицією щодо спрямування для задоволення військових потреб України коштів, отриманих від податку на доходи від заморожених активів російського Центробанку. Про це йде мова у матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що це питання може бути винесене на обговорення під час зустрічі глав міністерств фінансів ЄС 12 березня.

До того ж сьогодні Єврокомісія планує запропонувати переговорні рамки для можливості просування процесу набуття Україною членства у ЄС. Також український бюджет вже найближчим часом отримає підтримку у розмірі 4,5 мільярда євро.

Журналісти Bloomberg зазначають, що зараз Євросоюз "просувається вперед на декількох фронтах", аби забезпечити подальшу підтримку України. Водночас до сьогодні всі намагання блоку не привели до бажаного результату у зв'язку зі складнішою ситуацією на фронті, оскільки Україна відчуває "небезпечне зменшення" кількості снарядів.

Зазначимо, що 8 березня виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що в березні Україна отримає перший транш допомоги за програмою Ukraine Facility на суму 4,5 млрд євро. Ще один транш, розмір якого складатиме 1,5 млрд євро, надійде у квітні. За словами Домбровкіса, ця підтримка надалі буде продовжуватися і зростати.

Своєю чергою президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого перебування в Києві запевнила, що до кінця року до України надійде обіцяний мільйон снарядів. За словами політика, через посилення Росією атак на Україну військова підтримка Євросоюзом України подвоїться.

Окремо фон дер Ляєн зазначила, що українські солдати продовжать проходити підготовку в Євросоюзі. Передбачається, що до цього літа кількість підготовлених військових повинна скласти 60 тисяч.

Нагадаємо, що Європейська рада 1 лютого 2024 року підтримала план за програмою Ukraine Facility щодо надання Україні економічної допомоги, розмір якої складає 50 мільярдів євро.