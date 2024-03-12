У березні закінчується програма для українців, які хочуть переїхати до Канади, — ЗМІ

За словами журналістів, за два роки 960 тисяч осіб отримали дозвіл на в'їзд до Канади за програмою CUAET, але до кінця лютого приїхали тільки 250 тисяч. 92% власників тимчасової канадської візи хочуть подати заявки на постійне місце проживання.

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Завдяки програмі підтримки українців у Канаді понад 200 тисяч громадян України переїхали до країни. Після початку війни 2022 року Оттава на певний час дозволила екстрені поїздки в рамках проєкту CUAET, який дозволяє перебувати в Канаді до трьох років. Про це пише National Post.

Українцям потрібно було до липня минулого року подати заявку на участь у програмі та до кінця березня переїхати. Від початку дії програми 960 тисяч осіб отримали дозвіл на в'їзд до Канади. Однак станом на кінець лютого приїхали лише 250 тисяч.

Ігор Михальчишин, гендиректор Конгресу українців Канади, заявив, що в останні кілька тижнів помітно зросла кількість українців, які користуються такими візами.

"Щотижня ми бачимо все більше приїжджих, які поспішають встигнути до завершення програми", — пояснив він.

Ця програма дає можливість громадянам України отримати дозвіл на роботу і навчання, а також деяку підтримку після прибуття. Але це не програма для біженців або постійного проживання. А ті, хто вже перебуває в Канаді, можуть продовжити свої дозволи до 2027 року, якщо подадуть заявку до кінця березня.

Спочатку крайній термін для переїзду в Канаду встановили до минулого року, але організація українців у Канаді наполягала, що термін потрібно продовжити. Уряд пішов на поступки. Але тепер влада вважає, що настав час завершити програму.

"Ми думали, що два роки — це розумний термін для того, щоб люди прийняли рішення", — сказав Михальчишин. За його словами, він не очікує значного припливу біженців з України, а головне питання в тому, скільки українців вирішать залишитися в Канаді постійно.

Організація Operation Ukraine Safe Haven, у рамках якої федеральна та регіональна влада Канади об'єднали зусилля, щоб допомогти українцям, провели опитування серед переселенців. З'ясувалося, що 92% власників тимчасової візи хочуть подати заявки на постійне місце проживання.

За підсумками опитування, понад 80% знайшли роботу в Канаді приблизно протягом місяця після прибуття. Більшість влаштувалися в провінціях Онтаріо або Альберта.

Крім тимчасових програм, уряд відкрив програму постійного проживання для українців із сім'ями в Канаді. Ця програма має закритися в жовтні. Але Конгрес українців Канади хоче її продовжити, оскільки багато сімей все ще не визначилися зі своїм майбутнім.

Мері Роуз Сабатер, співробітниця Міністерства громадянства та імміграції Канади, уточнила, що навіть коли програма CUAET закриється, громадяни України все одно зможуть подати заявку на переїзд за іншими програмами.

За її словами, уряд продовжує розглядати всі імміграційні проєкти у світлі війни в Україні.

"Статус розширеного візиту, статус роботи та навчання, які відкриває CUAET, а також доступ до служби з надання житла, допоможуть учасникам програми", — пояснила вона, додавши, що проєкт може допомогти поліпшити мовні навички, здобути досвід роботи в Канаді або визнання іноземних дипломів.

Нагадаємо, що в лютому Канада виділила $362 млн на житло для біженців. Міністр з питань імміграції Марк Міллер пояснив, 100 млн із цієї суми перерахують Квебеку. За його словами, держслужби працюють на межі своїх можливостей, намагаючись впоратися з напливом біженців.

Також повідомлялося, що десятки тисяч жителів України мали переїхати до Канади до березня цього року.