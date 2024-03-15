"Наші зрадники": глава ЦВК РФ висловилася про підпали та інші інциденти на "виборах"

Елла Памфілова заявила, що потрібно залучити Росгвардію для охорони скриньок для голосування, оскільки "покидьки за гроші з-за кордону використовують інших покидьків".

Related video

Голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації (ЦВК) Елла Памфілова прокоментувала псування урн із бюлетенями та підпали виборчих дільниць протягом першого дня "президентських виборів". Про це пише російський портал "Ведомости".

Памфілова заявила, що у зв'язку з останніми інцидентами до охорони скриньок для голосування залучать співробітників правоохоронних органів. За її словами, ЦВК попередила комісії, щоб ті посилили охорону за рахунок Росгвардії.

Важливо

На виборчі дільниці в РФ завезли ручки з чорнилом, що зникає, — ЗМІ (відео)

"Покидьки за гроші з-за кордону використовують інших покидьків", — сказала вона про псування виборчих бюлетенів.

Крім того, голова ЦВК РФ нагадала про можливу відповідальність за такі дії. За її словами, порушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

"Ось методи, на які йдуть наші зрадники, які втекли з країни, яких використовують і в хвіст, і в гриву ті, хто взагалі-то бореться проти Росії", — заявила Памфілова.

"Вибори" в РФ: що відбувається в перший день голосування

Нагадаємо, 15 березня на виборчих дільницях на території Російської Федерації та окупованих населених пунктів України було зафіксовано різного роду інциденти, зокрема підпали, псування урн із бюлетенями зеленкою та іншими фарбувальними речовинами.

Підпал кабінки в Москві

За даними росЗМІ, такі випадки вже зафіксовано на виборчих дільницях Москви, Санкт-Петербурга, Волгоградської, Ростовської, Челябінської, Новосибірської та Воронезької областей, а також в окупованих Сімферополі та Скадовську.

Підпали на виборчих дільницях у Росії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України також повідомляли, що в РФ дозволили окупантам, які беруть участь у бойових діях, проголосувати на виборах президента, навіть не з'являючись на виборчих дільницях, що полегшує завдання виборчих комісій із фальсифікації.