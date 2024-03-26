Всупереч санкціям ООН: Росія почала прямі поставки нафти в КНДР, — FT (фото)

За даними журналістів, щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вийшли цього місяця з нафтопродуктами з порту Східний на Далекому Сході Росії.

Related video

Росія почала прямі поставки нафти в Північну Корею, ігноруючи санкції ООН. Цей крок посилює зв'язки між двома авторитарними режимами і підриває зусилля з міжнародного стримування Пхеньяна. Про це повідомляє видання Financial Times.

Щонайменше п'ять північнокорейських танкерів покинули порт Східний на Далекому Сході Росії цього місяця з нафтопродуктами, як показують дані супутникових знімків, надані британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI) газеті Financial Times.

З початку поставок 7 березня поточного року почалися перші задокументовані прямі морські поставки нафти з Росії до Північної Кореї. Це сталося після того, як Рада Безпеки ООН, за згодою Москви, ввела суворі обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на ядерні випробування, проведені Пхеньяном.

"Ці поставки нафти являють собою повномасштабну атаку на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху", — сказав Г'ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї.

Усі судна, зареєстровані під прапором Північної Кореї та віднесені до категорії танкерів для перевезення нафтопродуктів, пришвартувалися до одного й того самого причалу в порту Східний, що належить російській нафтовій компанії. Очевидно, саме тут відбулася операція з навантаження нафти.

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з порту Східний у північнокорейський порт Чхонджін, де, мабуть, розвантажилися.

"Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними з суден найбільшої місткості у флоті Північної Кореї, і судна постійно заходять у порт і виходять з нього. Деякі з цих суден також внесені до списку ООН, а це означає, що їм навіть не можна допускати заходження в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб вони займалися поставками нафти", — сказав Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI.

Поставки почалися після того, як у серпні минулого року Північна Корея почала відправляти в Росію тисячі контейнерів із боєприпасами. Ці поставки, на думку військових експертів, істотно зміцнили військові можливості Москви, зокрема в контексті подій в Україні. Згідно з даними RUSI, порт Східний також використовували як транзитний вузол для російських суден, які, ймовірно, беруть участь у торгівлі зброєю між двома країнами.

Раніше ЗМІ повідомляли, що термінал у Туреччині відмовився приймати нафту з РФ. За даними журналістів, погрози від США накласти санкції на фінансові компанії, що ведуть бізнес із РФ, призвели до охолодження турецько-російської торгівлі.

Також 13 лютого стало відомо, що РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти. Безпорадність Кремля вирішити ситуацію спровокувала різке зростання вартості фрахту, в той час як російська нафта почала дешевшати.