"Божевільні законопроекти": не всі рішення Ради не відповідають стандартам ЄС, — євродепутат

За словами депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель, існує чітка єдність у реформуванні країни, просуванні правильних законопроєктів, забезпеченні того, щоб усе йшло європейським шляхом.

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Депутати Верховної Ради не завжди дотримуються демократичних норм, виносячи на обговорення законопроекти, які не відповідають правовим стандартам Європейського Союзу. Про це повідомила депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Ми бачимо деякі, скажімо так, тривожні ознаки, і ми бачимо деякі божевільні законопроєкти, які не вписуються в acquis ЄС, які не вписуються в це прагнення стати його членом", — сказала вона.

Фон Крамон-Таубадель висловила повагу всім своїм колегам у Верховній Раді та виконавчій владі за їхню роботу з розроблення, ухвалення та реалізації відповідних законопроєктів задля досягнення членства в Європейському Союзі.

"Так що багато чого, безумовно, робиться. І набагато більше, ніж очікували багато хто в Європейському Союзі", — сказала вона.

Віола фон Крамон-Таубадель також наголосила на наявності єдності в країні з питань реформування, просування правильних законопроєктів і забезпечення відповідності європейським стандартам.

"Але є і другий аспект, і це управління, а управління означає інклюзивність, значить права опозиції, значить парламентський плюралізм, значить включення громадянського суспільства, значить роботу, скажімо так, з місцевими експертами, а не тільки з дуже небагатьма людьми в президентській адміністрації", — додала євродепутат.

Нагадаємо, 26 січня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що 17 народних депутатів від партії написали заяву на складання мандата. Політична сила ухвалила рішення, що голосувати за складання мандата можна буде тільки в тому разі, якщо є відповідні обставини щодо здоров'я.