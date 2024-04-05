Загроза серйозних аварій: РФ намагається зламати роботу європейської залізниці, — FT

За словами міністра транспорту Чеської Республіки Мартіна Купки, хакерська кампанія враховувала атаки на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy.

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Москва, ймовірно, намагалася здійснити кібератаки на мережі національного залізничного оператора Чехії, а також на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії. Ці дії можуть бути частиною стратегії Росії з дестабілізації Євросоюзу і порушення роботи критичної інфраструктури в регіоні. Про це заявив міністр транспорту Чеської Республіки Мартін Купка, передає видання Financial Times.

За даними джерела, Мартін Купка повідомив, що Москву підозрюють у тисячах спроб послабити транспортні системи Європи після початку повномасштабної війни в Україні.

За його твердженнями, хакерська кампанія враховувала напади на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy. Попередні атаки призвели до порушення роботи систем продажу квитків і викликали занепокоєння через втручання в сигнальні системи, що могло потенційно призвести до серйозних аварій.

Згідно з останнім звітом агентства ЄС з кібербезпеки про зростання загрози для транспортної галузі, атаки на залізничні компанії стають дедалі поширенішими, переважно через війну РФ в Україні. У звіті зазначено масштабні кібератаки з боку "проросійських хакерських груп" на залізничні компанії в країнах, таких як Латвія, Литва, Румунія та Естонія.

Міністр також наголосив, що Чехія має намір розгорнути проєкт із будівництва високошвидкісної залізничної магістралі, що дасть змогу зв'язати Берлін, Прагу та Відень у межах чотирьох годин, а також запровадити обмеження на участь іноземних операторів у тендерах.

"Це не щось на кшталт заборони, але ми б віддали перевагу європейським компаніям. Для цифрових частин, а також для систем сигналізації, ми однозначно вимагали обмеження на іноземних операторів, які надають певні частини, оскільки це частина критичної інфраструктури", — зазначив він.

Раніше ми писали про те, що хакери використовують ШІ для поліпшення атак. Хакерська група, пов'язана з російською розвідкою, використовує великі мовні моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT і Copilot, для вивчення складних систем і поліпшення ефективності кібератак.