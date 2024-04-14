У Британії запропонували витрачати гроші українських біженців на прибирання собачих випорожнень

У відповідь на пропозицію місцевого депутата з Консервативної партії Алана Еймоса такий крок назвали абсолютно недоречним і навіть незаконним.

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Представник муніципальної ради у Великій Британії вдається в питання, чому кошти, виділені на допомогу українським біженцям, не можна витратити на прибирання собачих фекалій і сміття. Про це пише BBC.

Під час одного з нещодавніх засідань Алан Еймос, який представляє Консервативну партію, запитав про це представницю міської ради Вустера Лінн Денхем. Але йому повідомили, що такий крок був би "абсолютно недоречним" і, ймовірно, протизаконним.

Коментарі Еймоса прозвучали після того, як у січні в комітеті місцевих громад вирішили за три роки виділити 86 515 фунтів стерлінгів (майже 100 100 євро) на те, щоб перетворити Вустер на місто-притулок.

Звання "міста-притулку" було покликане підтримати культуру солідарності та інклюзивності Вустера.

Бірмінгем, Бромсгроув, Реддіч, Малверн і Герефордшир — це лише кілька британських міст, які вже отримали згаданий титул.

"Минулого тижня великий сміттєвий бак біля входу в Пітмастон-парк так довго не випорожнявся, що зверху і навколо нього валялися мішки з собачими відходами. Коли я запитав, чому це відбувається, мені відповіли, що обидві машини для збору сміття зламалися, — пояснив він. — То чи не доводить це, що міські бюджети на прибирання та вивезення сміття абсолютно нестійкі, хоча принаймні ці 90 000 фунтів можна було б використати для купівлі ще одного фургона для прибирання".

Денхем на це відповіла, що не обізнана про те, скільки собачих какавельок в окрузі, який представляє Еймос.

Вона додала, що на фінансування проєкту "місто-притулок" підуть кошти резервного гранту ініціативи Homes for Ukraine і гранту Dispersed Accommodation. Обидва гранти виділені місцевій раді британським урядом.

"Це не фінансується з основного бюджету ради та не створить навантаження на доходи", — уточнила Денхем.

Витрачати ж гроші на прибирання вулиць зі згаданих грантів було б абсолютно недоречним і, найімовірніше, незаконним.

Нагадаємо, що в Німеччині планують обмежити виплати біженцям. У Бундестазі схвалили ініціативу з національною платіжною карткою, щоб унеможливити перекази коштів контрабандистам або родичам за кордоном.

Також повідомлялося, що у Британії тварин перед собачими боями тренували на бігових доріжках.