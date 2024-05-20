Індія підтвердила участь у Саміті миру у Швейцарії, який ініціювала Україна

Прем'єр-міністр Нарендра Моді зібрався і на Саміт, і на зустріч Великої сімки. Тож невідомо, чи буде він присутній у Швейцарії особисто.

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Індія візьме участь у Саміті миру, присвяченому Україні. Перший Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському курортному містечку Бюргеншток. За даними агентства Bloomberg, у ньому можуть взяти участь від 80 до 100 країн. Але частина світових лідерів уже відмовилася, а РФ зовсім не запросили. Про це пише PTI News.

У заяві швейцарського уряду йдеться про те, що мета саміту — "створення спільного розуміння" того, як досягти "всеосяжного, справедливого та міцного миру" для України відповідно до міжнародного права та статуту ООН.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що Індія візьме участь у саміті, а також у зустрічі Великої сімки.

"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний у сфері глобального миру, безпеки та розвитку", — заявив Моді. Він сказав, що Індія на цих самітах представлятиме "голос Глобального Півдня", аби сформувати глобальний дискурс і просувати концепцію розвитку, орієнтованого на людину, а також квітучого світу.

"Рівень участі залежатиме від термінів, логістики та паралельних зобов'язань", — сказав Моді.

В МЗС Швейцарії заявили, що на цьому етапі Росію не запрошували на Глобальний саміт миру в червні в Бюргенштоку. Там зазначили, що РФ неодмінно має бути включена в мирний процес, але на цьому етапі сенсу в її участі немає.

"Росію на цьому етапі не запрошено. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово й також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", — йдеться в повідомленні.

Уже відомо, що на Саміті не буде президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви, водночас делегація до Швейцарії вирушить. Також не буде президента ПАР Сиріла Рамафоси.

Раніше Фокус писав, що на Саміт миру запросили главу КНР Сі Цзіньпіня та Папу Римського. У Ватикані вже заявили, що Папа дуже позитивно ставиться до мирної конференції.