Президент Чехії потрапив в аварію і був госпіталізований: подробиці

Поліція зазначає, що за фактом аварії не проводитимуть розслідування, оскільки ДТП сталася не на дорозі, а на закритій ділянці.

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62-річний президент Чехії Петр Павел потрапив в аварію під час їзди на мотоциклі. Він був госпіталізований після отриманих травм. Про це йдеться в повідомленні канцелярії глави держави на сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

У заяві сказано, що Петр Павел дістав незначні травми, проте він все одно потребує нетривалого спостереження в лікарні. У канцелярії президента Чехії пообіцяли опублікувати більш детальну інформацію, коли вона стане доступною.

Прессекретар глави держави Віт Коларж у коментарі місцевому медіа Novinky також поділився деякими деталями інциденту.

"Наразі неясно, за яких обставин стався нещасний випадок. Це просто інформаційне повідомлення, яке ми поки що не будемо розширювати", — йдеться в повідомленні.

Водночас у поліції заявили, що не розслідуватимуть подію, адже вона сталася не на дорозі, а на закритій ділянці.

Мотоцикли є давньою пристрастю Петра Павела, пишуть журналісти. Навіть після того, як він отримав посаду в НАТО або глави держави, він не відмовився від свого захоплення.

Це незважаючи на те, що через свою професію президент має бути максимально захищений і йому надані охоронці. Це значно ускладнює для нього їзду на мотоциклі.

Нагадаємо, 15 травня президент Чехії заявив, що потрібно залишатися реалістами, а тому війну в Україні необхідно зупинити. На думку Петра Павла, Росія не погодиться просто так віддати території, які раніше захопила. Тому варто зупинити війну і почати переговори про майбутні домовленості.