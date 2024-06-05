У Москві туриста з Ірану оштрафували за підроблену футболку з прапором України, — росЗМІ

Також з'ясувалося, що турист з Ірану гуляв Москвою в підробленому Balenciaga.

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У Москві затримали й оштрафували іранського туриста за дизайнерську футболку бренду Balenciaga з прапором України та закликом допомагати українським біженцям. Про це повідомляє ASTRA.

Інцидент стався вдень 4 червня. 30-річний Хідарі Хоссін прогулювався центром російської столиці у футболці з прапором України і закликом допомагати українським біженцям.

У підсумку іранця затримали і доставили до поліцейської дільниці, де на нього склали адміністративний протокол, визнавши, що його зовнішній вигляд є "публічними діями, спрямованими на дискредитацію використання ЗС РФ". Матеріали справи одразу передали до Тверського суду Москви.

За інформацією пресслужби московських судів, суд встиг оштрафувати іранця на 50 тисяч рублів. Це максимальне покарання за статтею, яку інкримінували іранцеві.

Також з'ясувалося, що турист з Ірану гуляв Москвою в підробленому Balenciaga, пишуть росЗМІ.

Футболок для United24 Демна Гвасалія не створював Фото: United24

Бренд Balenciaga випускав тільки чорний світшот з українським прапором, а ось білої футболки в лінійці аналогічної тематики не було.

Нагадаємо, 28 липня 2022 року бренд одягу Balenciaga приєднався до платформи United24, що акумулює допомогу Україні. Демна Гвасалія, креативний директор Balenciaga, сам родом із Грузії, став послом платформи United24.

Світшот від Balenciaga

Тоді бренд і розробив світшот з українською символікою. Повідомляється, що весь прибуток від продажів іде на платформу United24 для допомоги українським біженцям.

4 червня в Москві біля пам'ятника маршалу Жукову на Манежній площі затримали двох жінок, які написали на постаменті слово "ГУР" — Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вони заявили, що зробили це заради грошей, які їм пообіцяли якісь шахраї. Напис оперативно стерли, а проти жінок порушили кримінальну справу за статтею "Пошкодження військових поховань і пам'ятників". Обом загрожує до п'яти років позбавлення волі.