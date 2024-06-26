Кенію охопили протести через підвищення податків: постраждала сестра Обами, є жертви (відео)

Президент Кенії Вільям Руто вже засудив протести, під час яких штурмували парламент. Але ніяк не відреагував на силові методи поліції, яка використовувала бойові патрони.

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Кенія охоплена загальнонаціональними протестами проти пропонованого підвищення податків, кульмінацією яких стало "повне закриття" країни у вівторок, що швидко переросло в насильство, оскільки поліція застосувала сльозогінний газ і бойові патрони проти протестувальників. Постраждала навіть зведена сестра 44-го президента США Барака Обами, відома в Кенії активістка Аума Обама. Про це пише CNN.

Спірний фінансовий законопроєкт спровокував широкомасштабний рух протесту, що закликає до "7 днів люті". Минулого тижня уряд Кенії скасував деякі підвищення податків, зокрема пропонований 16% податок на додану вартість на хліб, а також податки на автомобілі, рослинну олію і мобільні грошові перекази. Але цих поступок виявилося недостатньо, щоб придушити протести на тлі зростання вартості життя.

Журналісти CNN повідомляють, що бачили, як поліція розстрілює протестувальників, а потім б'є медиків, які намагалися допомогти пораненим.

Протести в Кенії

Під час загальнонаціонального звернення після підпалу парламенту президент Кенії Вільям Руто заявив, що події вівторка становлять серйозну загрозу "національній безпеці" і що обговорення законопроєкту "було захоплено небезпечними людьми".

"Неприпустимо і навіть немислимо, щоб злочинці, які прикидаються мирними протестувальниками, могли влаштовувати терор проти людей, їхніх обраних представників та інституцій, створених згідно з нашою Конституцією, і сподіваються залишитися безкарними", — заявив президент.

Міністерство оборони Кенії заявило, що військові були задіяні в придушенні протестів. А правозахисні групи та групи громадянського суспільства критикують жорстку реакцію поліції.

Під час протестів у вівторок щонайменше п'ятьох людей було застрелено і приблизно 31 отримали поранення. Постраждала навіть зведена сестра 44-го президента США Аума Обама. Групу протестувальників, у якій вона була, поліція закидала гранатами зі сльозогінним газом просто під час розмови з журналістами.

Сестра Барака Обами була серед протестувальників Фото: CNN

У підсумку в столиці Кенії, Найробі, протестувальники взяли штурмом будівлю парламенту і підпалили мерію.

Протести в Кенії

Сили безпеки також звинувачують у викраденні відомих кенійців, особливо тих, у кого багато підписників у соціальних мережах. Amnesty International Kenya заявляє, що розслідує місцезнаходження до 12 осіб, які були "викрадені посеред ночі" напередодні запланованих на вівторок протестів. До списку увійшли блогери, творці контенту, правозахисники, лікар і співробітник парламенту, повідомив CNN виконавчий директор Amnesty Kenya Ірунгу Хоутон, зазначивши, що людей "викрали посеред ночі" люди у формі і "без неї".

Протести відбуваються на тлі того, як авторитет Кенії набуває світової популярності після того, як президент США Джо Байден у понеділок назвав цю країну "великим союзником, який не входить до НАТО", що стало першим випадком в історії, коли африканська країна на південь від Сахари отримала цей статус. США і Кенію пов'язують 60 років дипломатичних відносин.