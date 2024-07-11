Вбивство 9-річної українки у Німеччині: Чехія екстрадувала підозрюваного, він мовчить

Підозрюваний у суді відмовився коментувати звинувачення у вбивстві дівчинки з України. Наразі він перебуває під вартою в саксонській в'язниці.

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Підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки з України Валерії затримали у Чехії та вже екстрадували до Німеччини, де у червні цього року і було скоєно злочин. Про це повідомило управління поліції німецького міста Хемніц у Саксонії.

"Після того, як чеська влада задовольнила запит про екстрадицію, сьогодні підозрюваного передали владі Німеччини", — йдеться у повідомленні.

У німецькій поліції уточнили, що обвинувачений вже постав перед слідчим суддею, але жодним чином не прокоментував звинувачення у свій бік.

"Ордер на арешт, виданий районним судом Хемніца, був залишений в силі, і обвинувачений зараз перебуває під вартою в саксонській в'язниці", — наголосили у поліції.

Підозрюваного 36-річного громадянина Молдови затримали в Празі ще 14 червня. Його звинувачують у жорстокому вбивстві дев'ятирічної Валерії, яка вважалася зниклою безвісти з 3 червня 2024 року.

Зазначимо, що Валерія разом із мамою перебралася жити до Німеччини через повномасштабне вторгнення Росії.

Вбивство 9-річної українки в Німеччині: що відомо

9-річна українка Валерія з Дніпропетровщини зникла ще вранці понеділка, 3 червня. Як поінформувала поліція, дитина сіла в автобус, але у початковій школі так і не з'явилась. Того ж дня її оголосили в розшук.

Вже 7 червня до пошуків дівчинки було залучено близько 300 осіб. Поліція заявила, що обшукує усе місто. До пошуків долучили рятувальних собак, які шукають дівчину у лісах, полях, луках та покинутих будівлях.

Дівчинка була знайдена бездиханною в лісосмузі поблизу Дьобельна 11 червня 2024 року.

Нагадаємо, 14 червня німецьке видання Мerkur повідомило, що правоохоронці розшукують чоловіка, який приїхав до німецького міста Дебельн з Чехії. У день вбивства він приїздив до міста на своєму авто і його телефон також там запеленгували.