Кандидат Трампа на посаду віцепрезидента називав його Гітлером та ідіотом: що відомо про сенатора Венса

Джеймс Девід Венс ще кілька років тому був одним із найзапекліших критиків Дональда Трампа, а тепер перетворився на його вірного соратника.

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39-річний сенатор від штату Огайо Джеймс Девід Венс, якого Дональд Трамп щойно назвав своїм кандидатом у віцепрезиденти США, прославився своїми скандальними мемуарами "Сільська елегія", тим, що виступав і виступає проти допомоги Україні, й тим, що ще нещодавно критикував Трампа, називаючи його "американським Гітлером", мерзотником та ідіотом. Про це пише Sky News.

"Я завжди був проти Трампа. Він мені ніколи не подобався... який же він ідіот... він мені здається мерзотником", — саме так Венс висловлювався на адресу Дональда Трампа 2016 року після виходу в світ своїх мемуарів "Сільська елегія".

У приватній бесіді з колегою він і зовсім порівнював Трампа з Гітлером.

"Я метаюся між думками про Трампа як про цинічного придурка на кшталт Ніксона, який не був би таким уже й поганим (і навіть міг би виявитися корисним), і про те, що він — американський Гітлер", — писав Венс.

Джей Ді Венс на мітингу проти абортів Фото: Twitter/X J.D. Vance

Але тепер сенатор від штату Огайо став партнером Трампа і буде віцепрезидентом, якщо той стане президентом. Венс розповідав в інтерв'ю, що познайомився з Трампом у 2021 році і що вони зблизилися під час його кампанії з виборів до Сенату. Його передвиборча кампанія отримала поштовх після того, як Венс отримав 10 мільйонів доларів від свого колишнього боса, впливового брокера з Кремнієвої долини Пітера Тіля з PayPal.

Відомо, що він виступав проти допомоги Україні, вважаючи, що вона не може перемогти у війні з РФ. І наполягав, що з Володимиром Путіним потрібно вести діалог, хоч він і "поганий хлопець"

"Той факт, що він поганий хлопець, не означає, що ми не можемо з ним підтримувати базовий дипломатичний контакт на основі пріоритету американських інтересів. По всьому світу повно поганих хлопців, і мені зараз набагато більше цікаві деякі проблеми у Східній Азії, ніж у Європі", — говорив Венс.

Що відомо про Джеймса Девіда Венса

Венс, або як його називають, Джей Ді Венс (J. D. (James David) Vance) народився в місті Міддлтаун, штат Огайо і при народженні отримав ім'я Джеймс Девід Боуман. Його мати була наркоманкою, а батько їх покинув, тому майбутнього сенатора виховували бабуся з дідусем.

Після школи Венс служив у морській піхоті. Під час війни в Іраку він займався зв'язками з громадськістю. У 2007 році закінчив службу і вступив до університету штату Огайо. Там вивчився на політолога, а потім вступив до Єльської школи права. Потім працював у Кремнієвій долині в одній із найбільших юрфірм США — Sidley Austin.

Джей Ді Венс зі зброєю Фото: Twitter/X J.D. Vance

Прославився після публікації своїх мемуарів, у яких досліджував соціально-економічні проблеми, з якими стикається його рідне місто, і намагався пояснити читачам популярність Трампа.

Газета The New York Times назвала книжку "Сільська елегія" "однією з шести найкращих книжок, що допомагають зрозуміти перемогу Трампа", а пізніше за нею було знято фільм Netflix з Емі Адамс і Гленн Клоуз у головних ролях.

Венс став часто з'являтися в телешоу і намагатися пояснити, чим погана політика Трампа щодо білого робітничого класу. Венс вважав, що його риторика дає змогу людям перекласти провину за те, що відбувається, на когось іншого: іммігрантів, зовнішніх ворогів, демократів.

Джей Ді Венс в Ізраїлі Фото: Twitter/X J.D. Vance

У 2017 році Венс став топменеджером у медійному конгломераті AOL (America Online).

У 2022-му він переміг на виборах у сенат від Республіканської партії. І заявив, що його думка змінилася, і він більше не вважає Трампа "американським Гітлером".

Особисте життя Джеймса Девіда Венса

Венс одружений з Уше Чілукурі Венс, з якою познайомився в Єлі, донькою емігрантів з Індії.

Джей Ді Венс із дружиною Фото: Twitter/X J.D. Vance

У пари троє дітей: Юан, Вівека та Мірабель. Сім'я проживає в Огайо.

Нагадаємо, у Європі відреагували на кандидата на посаду віцепрем'єра США сенатора Огайо Джей Ді Венса, якого хоче бачити у своїй команді кандидат у президенти США Дональд Трамп. Його вважають "катастрофою для України".