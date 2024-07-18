"Дивний ритуал": Кім Чен Ин змушує відчувати незручність багатьох жителів КНДР, — ЗМІ

У північнокорейського диктатора Кім Чен Ина є своєрідний ритуал, який змушує людей почуватися "некомфортно". Про це, як пише британська газета, стверджує дипломат-утікач із КНДР.

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Дипломат із Північної Кореї, 52-річний Лі Іль Гю, який раніше працював на Кубі, а нещодавно перейшов на бік Південної Кореї, стверджує, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин "знищив надію" в ізольованій країні. Про це пише британське видання Daily Star.

Він заявив, що його втеча була викликана "розчаруванням" у режимі та перспективою "похмурого майбутнього", дійшовши висновку, що Кім просто "звичайна людина", незважаючи на його стійкий культ особистості,

Лі, який розмовляє іспанською і прослужив на Кубі дев'ять років, сказав: "У житті Кім Чен Ин — просто звичайна людина. Зблизька мимоволі думаєш, що в нього, мабуть, надзвичайно високий кров'яний тиск. Його обличчя завжди червоне, наче він випив, навіть червоніше, ніж на екрані. Він виглядає майже як корінний американець".

Лі розповів, що гордість Кіма за його дочку Кім Джу Е, якій, як вважають, від 10 до 12 років і яку часто бачать разом із батьком, не подобається багатьом північнокорейцям.

"Коли її вперше показали, це було інтригуюче, але коли вона з'явилася на офіційних державних заходах, як-от військові паради, це ставало дедалі незручніше", — зізнався дипломат-утікач.

Він розповів, що одна лише думка про те, що його діти "схиляться перед цією маленькою дівчинкою", була просто "нестерпною", і цю думку поділяють багато північнокорейців.

Лі, який працював консультантом у посольстві в Гавані, у листопаді вчинив зухвалу втечу разом зі своєю сім'єю. Перебіжчик, який колись удостоївся рідкісної честі випити чаю з деспотом, за чутками, став найвищою посадовою особою, яка втекла з КНДР з того часу, як у 2016 році звідти втік заступник посла в Лондоні Тхе Ен Хо.

Лі зізнався, що кожен північнокореєць хоча б раз замислювався про втечу до Південної Кореї, але його розчарування в династії Кім досягло піку, коли йому заборонили отримувати медичну допомогу в Мексиці через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про найдивніші заборони, що існують у Північній Кореї.