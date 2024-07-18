Замах на Трампа: під прицілом могли бути Байден та британська королівська сім'я, — ЗМІ

Повідомляється, що Томас Метью Крукс анонсував стрілянину у Steam. В телефоні злочинця знайшли фото президента США Джо Байдена та інформацію про аналогічний захід з ним.

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20-річний Томас Метью Крукс, якого застрелила Секретна служба після замаху на вбивство кандидата у президенти США Дональда Трампа, розглядав й інших західних чиновників як цілі. Деталями 18 липня поділились у виданні Mirror.

Крукс влаштував стрілянину під час передвиборчого мітингу, поранивши у вухо самого Трампа та вбивши його прихильника. Однак, як повідомляють журналісти з посиланням на слідчих ФБР, як ціль для вбивства стрілець розглядав й інших персон.

Зокрема, за даними слідства, Крукс "розшукував" через інтернет неназваного члена королівської родини, а також розглянув як цілі директора ФБР Крістофера Рея й генерального прокурора США Мерріка Гарленда.

Окрім того, ціллю Крукса міг стати й суперник Байдена — президент США Джо Байден. Повідомляється, що вбивця зберіг фото обох кандидатів, а також дати їхніх мітингів та національного з’їзду Демократичної партії.

"13 липня буде моя прем’єра, дивіться, як це розгортається", — написав він в ігровій мережі Steam.

Фото Томаса Метью Крукса Фото: CBS

Зазначається, що працівники ФБР зламали телефон та комп’ютер Крукса, обшукали його будинок й машину, а також опитали понад 100 осіб.

У ЗМІ підкреслили, що те, чому американець влаштував стрілянину, залишається таємницею. Його політичні погляди описують як "туманні": Крукс був зареєстрований у Пенсільванії як республіканець, але у 2021 році після присяги Байдена віддав 15 доларів комітету прогресивних політичних дій.

За даними розвідки, за день до замаху та власної смерті хлопець сходив у спортклуб та потренувався у стрільбі. У день, коли він вистрілив у Трампа, Крукс купив 50 патронів калібру 5,56 мм для своєї гвинтівки у місцевій збройній крамниці.

Нагадаємо, у CNN інформували, що Іран міг готувати змову з метою вбивства Дональда Трампа. За даними ЗМІ, влада США знала про загрозу, тому охорону навколо політика посилили.

У соцмережах повідомляли, що під час замаху Трампа нібито прикривала своїм тілом спортсменка з Росії. Журналісти дізнались у тренера Євгена Жиріхова, чи впізнав він на фото з місця стрілянини свою колишню ученицю.