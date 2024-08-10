Все задля будматеріалів: у Польщі озброєна ножем жінка на 8 місяці вагітності грабувала банки

Награбоване жінка витрачала на ремонт оселі, зокрема, на купівлю будматеріалів. Чоловік рецедивістки про злочини коханої не знав, а родині вона сказала, що виграла в лотерею.

Related video

У Польщі 37-річна Анна А. опинилася у центрі скандалу, який шокував громадськість Люблінського воєводства. Перебуваючи на восьмому місяці вагітності, вона здійснила два збройні напади на банки в Курові та Пилавах. Про це пише Рoland Іnsider.

Перший напад стався 25 жовтня 2023 року в Курові, другий — 10 листопада в Пилавах. В обох випадках озброєна жінка в масці вдиралася в фінансову установу і, погрожуючи ножем, вимагала гроші у касирів. Під час другого нападу вона приставила ножа до горла співробітниці банку.

Загалом вагітна рецедивістка вкрала близько 50 тисяч злотих. Наступного після другого пограбування її затримали. Під час обшуку в підвалі її будинку було знайдено 21 тисячу злотих, захованих у валізі, ніж та залишки одягу, спаленого після злочинів.

Гроші, викрадені у першому нападі, жінка витратила на купівлю будівельних матеріалів для свого будинку. На допиті вона визнала свою провину і пояснила, що діяла самостійно, а її чоловік про її "діяльність" був не в курсц.

Своїй родині вагітна сказала, що гроші виграла в лотерею.

9 серпня, рішенням Окружного суду в Любліні, Анна А. була визнана винною у скоєнні двох розбійних нападів з використанням холодної зброї (ножа). Суддя наголосила, що злочини мають рецидивістський характер, через це жінці присудили 4 роки за ґратами. Крім того жінка зобов'язана повернути 34,5 тисячі злотих та виплатити ще 2 тисячі злотих одній із постраждалих співробітниць банку.

Нагадаємо, що японська поліція заарештувала групу пенсіонерів загальним віком 227 років, яких звинувачують у проникненні щонайменше у два будинки і підозрюють ще в десяти крадіжках зі зломом.