Дивитимуться мільйони: Маск повідомив час інтерв'ю з Трампом

Користувачі соцмереж пропонують дізнатись у Дональда Трампа, чи перепросить він Камалу Гарріс, яку звинуватив у шахраюванні. Маск обіцяє, що поставить усі запитання, які побачить у мережі.

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Мільярдер, власник компанії SpaceX, підприємець Ілон Маск підтвердив інтерв'ю з кандидатом у президенти США та лідером Республіканської партії Дональдом Трампом. Спілкування відбудеться в ніч із 12 на 13 серпня. Про час і місце трансляції Маск написав у дописі у власній соцмережі X (Twitter).

Допис Маска з'явився у соцмережі 12 серпня. Підприємець зазначив, що проведе живий стрим із Трампом. Розмова транслюватиметься у X. Час розмови — о "8pm ET tomorrow", тобто о 03:00 ночі 13 серпня за київським часом.

Трамп і вибори в США - Маск про час інтерв'ю Фото: Скриншот

У наступному дописі Маск запевнив, що будуть довільні запитання без обмежень. Він також запропонував, щоби користувачі соцмереж публікували власні запитання — він їх також поставить.

"Це без сценарію, без обмежень щодо теми, тому має бути дуже цікаво!" — написав бізнесмен.

Повідомлення про розмову з Дональдом Трампом проглянули майже 32 млн людей, з них 170 тис. поставили "вподобайку", 33 тис. — поширили і 12 тис. — написали коментарі. У дописах люди зауважують, що це буде "епічно" і вони "готують попкорн". Також є пропозиції запитань. Хто цікавиться, чи повернеться американський політик у соцмережу X, з якої він пішов після зміни політики. Дехто питав, чи планує політик перепрошувати кандидатку на посаду президента Камалу Гарріс, яку він звинуватив у застосуванні ШІ для генерування фото з виступів.

Трамп і вибори в США - одне з питань до інтерв'ю Маска Фото: Скриншот Трамп і вибори в США - можливе питання про Камалу Гарріс Фото: Скриншот

У соцмережі Thrue Social, створеній Трампом, також є анонс зустрічі з Маском. Політик опублікував афішу, на якій зображені обидва майбутні співрозмовники. Над афішою — єдине слово: "ENJOY!" (насолоджуйтесь, — пер. з англ.).

Трамп і вибори в США - афіша розмови з Маском 12-13 серпня Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Трамп і вибори в США — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про підготування до виборів президента в США. 21 липня 2024 року нинішній президент Джо Байден знявся з перегонів, а замість нього кандидатом стала нинішня віцепрезидентка Камала Гарріс. Тим часом Дональд Трамп, одужавши після поранення у вухо внаслідок замаху, певний час не проявляв активність. На початку серпня американські аналітики з'ясували, що у трьох важливих штатах Гарріс випередила його на кілька відсотків, написало агентство Reuters.

Ілон Маск висловлювався щодо України та політики США у російсько-українській війні. Наприклад, 22 квітня бізнесмен заявив, що війна буде "нескінченною", поки Захід надає зброю українцям. Після цього він отримав відповідь від офісу президента Володимира Зеленського: запідозрили, начебто у підприємця "немає логіки".

Нагадуємо, 7 серпня Маск звернувся до суду, оскільки має претензії до великих компаній. Раніше він повідомив, що може вийти з компанії Tesla: серед причин — окремі питання щодо розмірів виплат.