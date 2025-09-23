Дочка Пєскова полетіла з Росії за день до вторгнення в Україну, — ЗМІ

27-річна Єлизавета Пєскова, дочка прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Медведєва, полетіла з Росії до Франції 23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, полуденним рейсом авіакомпанії "Аерофлот" із "Шереметьєво".

Інформація про відліт Пєскової зафіксована в даних прикордонної служби ФСБ. Такі дії дівчини повністю спростовують слова спікера Кремля про те, що він дізнався про повномасштабне вторгнення в Україну тільки після його початку, пише "Точка".

Прилетівши до Парижа, де в неї та її матері Катерини Солоцинської є квартира площею 180 кв. м, вона опублікувала в Instagram сторіс із написом "Ні війні", проте потім запис було видалено.

Запис із засудженням війни дуже швидко зник зі сторінки Пєскової Фото: Скриншот

Її батько в інтерв'ю NYT запевняв, що не знав про підготовку до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. За його словами, глави окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей лише надіслали Путіну звернення про заклопотаність тим, що Україна нібито посилює обстріл, але не говорили про реакцію Кремля і тим паче нічого не говорили про вторгнення.

Як війна з Україною "вдарила" по дочці Пєскова

Війна, розв'язана Кремлем після України, зіпсувала життя дочки Пєскової. До вторгнення дівчина жила на дві країни: Росію і Францію. Вона навчалася в міжнародній школі Ecole des Roches у Нормандії, а також у московському Інституті країн Азії та Африки.

Єлизавета постійно літала до Європи, з 2017 року подорожувала найбільшими європейськими містами. Однак після початку війни Пєскова потрапила до списку санкцій США, а трохи більше ніж через два місяці — до списку Євросоюзу.

Вона назвала запроваджені обмеження проти себе "несправедливими і необґрунтованими", оскільки "не має жодного стосунку до ситуації".

Подорожі в Європу їй замінили польоти в Туреччину, Катар, ОАЕ, Таїланд і Казахстан.

Єлизавета Пєскова зі своїм батьком Фото: Instagram

Що стосується паризької квартири, то, за даними ФБК, вона записана на французьку юрособу SIRIUS, три чверті якої належать Солоцинській, а чверть — Єлизаветі.

У квітні 2022 року дочка Пєскова вийшла зі складу засновників цієї фірми. Чи є частка в цій квартирі у Єлизавети зараз, невідомо.

Будинок, де розташована квартира матері Єлизавети Пєскової Фото: Google Earth

Рік тому "Настоящее время" повідомило, що повна тезка доньки прес-секретаря президента Росії Єлизавети Пєскової отримала індивідуальний ідентифікаційний номер (ІІН) у Казахстані, що дає змогу відкрити рахунок у місцевому банку й обійти обмеження, накладені на Росію.

Росіяни стали масово оформляти ІІН після повномасштабного вторгнення в Україну, щоб відкривати рахунки в місцевих банках і обходити накладені обмеження Visa і Mastercard.

У Москві в Пєскової є свій бізнес. Зараз її основним активом вважаються 30% у столичному рекламному агентстві "Центрум". Серед його клієнтів Мінпромторг, Мінсільгосп, уряд Москви та інші держструктури.

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що Пєскова вийшла заміж за бізнесмена Данила Ромашова і взяла його прізвище, щоб уникнути санкцій.

Також у серпні 2024 року російські ЗМІ показували, де до повномасштабної війни в Україні відпочивали доньки та ексдружина Путіна.