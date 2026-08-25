Без атак: у РФ раптово спалахнув недобудований Амурський газохімічний комплекс (відео)

АГХК — спільний проект російського СІБУРу та китайської Sinopec в Амурській області. Він мав стати одним із найбільших у світі заводів з виробництва базових полімерів.

Через пожежу на Амурському ГКГ призупинили пусконалагоджувальне обладнання та вивели співробітників. Офіційно повідомляється, що "займання" сталося на установці переробки метанолу, пише місцеве видання "Амурська правда".

"З метою забезпечення безпеки та мінімізації можливої шкоди співробітниками підприємства проводяться операції зі зупинки обладнання, яке перебуває в режимі пусконалагодження", — йдеться у повідомленні прес-служби підприємства. площа пожежі становить близько 2 тисячі кв.м.

Причин пожежі не називаються, але повітряної тривоги в регіоні не було.

Амурський газохімічний комплекс (АГХК) — інвестиційний проект російського СІБУРу та китайської Sinopec в Амурській області. Передбачається, що коли його добудують, він стане одним із найбільших у світі заводів із виробництва базових полімерів — комплекс розрахований на виробництво 2,7 млн. тонн полімерів на рік.

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Першу партію поліетилену підприємство планувало випустити у третьому кварталі 2026 року, а виробництво поліпропілену мало розпочатися у 2027 році.

Нагадаємо, минулого року в Амурській області РФ були масштабні лісові пожежі. Боялися, що згорить навіть космодром.

А 24 серпня українські безпілотники атакували великий логістичний центр Ozon у селищі Тюбе у Дагестані, після чого на об'єкті спалахнула потужна пожежа.