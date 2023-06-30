Нічого не залишилося: мати розповіла як китайська зарядка для iPhone знищила її будинок (фото)

Емма Флаерті встигла врятувати своїх доньок з будинку у Вустері, але незабаром після їхньої евакуації пожежа повністю знищила будинок за лічені хвилини.

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Емма Флаерті з Вустера (Велика Британія) зіткнулася з жахливою ситуацією, коли її будинок було повністю знищено за лічені хвилини внаслідок пожежі, спричиненої підробленим зарядним пристроєм для iPhone, придбаним на Amazon. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Емма врятувала своїх доньок, Хлої та Лолу, з палаючого будинку, після того як відчула запах диму і помітила палаюче ліжко в кімнаті Хлої.

"Це був зарядний пристрій для iPhone, який я купила або на Amazon, або в газетному кіоску, тож він не був офіційним. Хлоя поставила свій iPhone 13 на зарядку, поки дрімала", — розповіла Емма.

Емма та її доньки Фото: brit Пожежа знищила все в будинку Фото: brit

За кілька хвилин він загорівся, і вона прокинулася від того, що її кімната була сповнена диму і полум'я. Мати крикнула доньці виходити з дому, а сама схопила молодшу доньку і винесла її на вулицю. Після цього Емма зателефонувала в екстрені служби. Поки рятувальники їхали, сусіди намагалася загасити вогонь зі шланга, але марно.

Наслідки пожежі Фото: brit

Пожежники змогли прибути на місце події та загасити вогонь протягом години, але будинок із трьома спальнями виявився практично повністю зруйнованим.

"Місце, яке ми побудували як наше безпечне місце, де ми зберігали спогади, сміялися разом — повністю знищене за кілька хвилин через проводку зарядного пристрою. Більша частина верхньої частини будинку зруйнована вогнем або димом, а все інше просто розплавилося у вогні. Це спустошливо", — поділилася Емма.

Емма дуже вдячна пожежникам і спільноті Вустера за підтримку і допомогу в цій складній ситуації."

З'ясувалося, що майно Емми не було застраховано, тож вона не отримає компенсацію за втрачені речі. Однак добрі люди все ж знайшлися — на благодійній платформі GoFundMe вдалося зібрати жінці, яка втратила дім, понад £1000.

Нагадаємо, будівля Tiffany & Co на П'ятій авеню в Нью-Йорку загорілася після ремонту на $500 млн. Причиною пожежі могли стати проблеми з електрообладнанням.