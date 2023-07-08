Перетворять на руїни: скарби "Міста мертвих" перебувають під загрозою повного знищення

Деякі з поховань, які перебувають під загрозою знищення, оголошені об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У лабіринті, що простояв сотні років, розташовано безліч гробниць, мавзолеїв та архітектурних цінностей, у яких покояться фігури королівських осіб, політиків і вчених.

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У Єгипті місцеві жителі обурені тим, що місце поховання біля підніжжя пагорбів Мокаттам у столиці руйнують, щоб прокласти нові дороги. Про це пише Daily Star.

У гробницях, що нині перебувають під загрозою зникнення, покояться арабські завойовники-мусульмани, які прибули в VII столітті й справили величезний вплив на країну. Серед них є і їхній командувач Амр ібн аль-Ас. Він був єгипетським правителем і одним із найважливіших діячів. За роки, що минули після захоплення завойовниками, єгипетські правителі, розуміючи важливість історії, розширили некрополь до серії кладовищ, відомих як "Місто мертвих".

Однак більша частина історичного місця ризикує бути зруйнована вщент через нав'язливий урядовий проєкт будівництва дороги. Місцеві жителі скаржилися, що він руйнує "міську цілісність", і особливо занепокоєні тим, що знищуються сотні скарбів ісламської архітектури та творів похоронного мистецтва.

Деякі з поховань оголошені об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: Daily Star

У приголомшливому лабіринті, що простояв сотні років, розташовано безліч гробниць, мавзолеїв та архітектурних цінностей, у яких покояться постаті королівських осіб, політиків, науковців, письменників і багатьох інших, до того ж деякі з цвинтарів оголошено ЮНЕСКО об'єктом Всесвітньої спадщини.

Крім того, тут проживають сім'ї нижчого класу, чиї володіння наразі знесені дощенту. Хоча єгипетська влада стверджує, що її дії спрямовані на те, щоб полегшити дорожні затори в Каїрі, скептики стверджують, що цю схему використовують тільки в інтересах еліти, без будь-якої турботи про думку робітничого класу.

Уперше громадськість занепокоїлася 2020 року, коли будівництво двох дорожніх мереж викликало суперечки, пошкодивши мамлюкський некрополь.

Уперше громадськість занепокоїлася 2020 року Фото: Daily Star

Авторка книжки "Архітектура для мертвих: середньовічний некрополь Каїра" та керівниця досліджень у Науково-дослідному інституті сталого розвитку в Парижі Галіла Ель Каді сказала, що це величезна втрата 1400-річної історичної спадщини.

"Площа, якої торкнулися роботи зі знесення, становить 100 гектарів, що становить 1% від загальної площі всіх некрополів і більш ніж удвічі перевищує площу кладовища Пер-Лашез у Парижі", — сказала Ель-Каді.

Видання зазначає, що через обурення громадськості, ЗМІ та ЮНЕСКО проєкт було зупинено. Але місяць тому бульдозери повернулися, сконцентрувавшись на двох великих кладовищах на півдні Каїра, що призвело до засмучення місцевих жителів.

Раніше Фокус повідомляв, що на борту затонулого корабля знайдено 400-річні артефакти. У 2021 році водолази досліджували нерівності на дні річки, зробили фотографії та визначили, що загадковий об'єкт є старим затонулим німецьким судном, усередині якого знаходився цінний вантаж. Знахідка корабля була результатом чистого збігу.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.