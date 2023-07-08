"Вражаюче": з обмілілої від посухи річки показалася стародавня церква 16 століття (фото)

400-річна домініканська церква багато десятиліть була наполовину затоплена, і дістатися до неї можна було тільки на човні.

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У Мексиці через посуху, спричинену тривалою 40-градусною спекою, різко обміліла річка Гріхальва в штаті Чьяпас. Рівень води впав настільки, що на суходолі опинилася 400-річна домініканська церква, до якої раніше можна було дістатися тільки на човні. Про це пише Euronews.

Домініканський храм Кечула був побудований у 16-му столітті. Римо-католицька споруда тривалий час частково була затоплена, і туристи могли потрапити до пам'ятки тільки по воді.

Тепер через спеку, що висушила річку, будь-хто охочий може під'їхати до дверей храму на автомобілі або мотоциклі.

Храму Кечули на суші Фото: Twitter

"Дуже красиво і вражаюче бачити, що маленька церква все ще існує через стільки років", — каже Хосе Едуардо Зеа, який відвідав храм на своєму мотоциклі з другом.

У виданні також повідомляють, що через посуху в Мексиці сильно страждають місцеві рибалки, які займаються розведенням тиляпії.

"Близько п'яти місяців тому вода почала надмірно відступати, перевищивши нормальний рівень", — каже Дарінель Гутьєррес, місцевий рибалка. Чоловік журиться про те, що не знає, на які гроші утримувати сім'ю.

"Коли йде дощ, руйнуються навіть пагорби, але зараз нічого немає", — додає Дагоберто Гомес, який також займається вирощуванням тиляпії.

Нагадаємо, у травні через аномальну спеку та посуху Канаду охопили руйнівні лісові пожежі. Лихо торкнулося регіонів Альберти та Британської Колумбії. Пожежі призвели до масових евакуацій, що спричинило паніку серед місцевого населення.

У травні в Україні також оголошували надзвичайний рівень пожежонебезпеки. За прогнозами синоптиків, через високу температуру була велика ймовірність пожеж. Крім того, прогнозували, що багато річок почнуть виходити з берегів.

Фокус раніше писав про те, що 7 липня Київ накрила злива, через що частину вулиць і підземних переходів сильно підтопило.