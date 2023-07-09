Наділа дитячий горщик як шляпу: росіянка в аеропорту вигадала, як не платити за вантаж (відео)

Жінку розлютувало, що за дитячий горщік з неї вимагали оплату як за малогабаритний вантаж.

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У аеропорту в Москві росіянка вигадала спосіб, як не платити за дитячий горщик, як за малогабаритний вантаж. Вона вирішила пронести його, як шляпу. Відео оприлюднило російське видання Mash.

Інцидент стався в аеропорту Внуково. Негабаритний вантаж у вигляді дитячого горщика жінка могла пронести на борт, але лише за доплату. Це обурило росіянку і вона почала перепалку з працівницею аеропорту.

Остання наполягала, що розміри горщика становлять розміри малогабаритного вантажу. Пасажирці ж прийшло в голову "геніальне рішення" — надіти горщик на голову, оскільки за шляпи аеропорт не вимагає доплат.

Фокус не спрацював, і ємність так прийшлося залишити. Платити за його перевезення виявилося фінансово невигідно.

Нагадаємо, що екснардеп Ілля Кива вигадав, як зруйнувати економіку Туреччини. Він закликав росіян не їздити на відпочинок на турецькі курорти. Кива вважає, що цим можна поставити турків "навколішки".

Раніше повідомлялося, що жінка вигадала креативний спосіб, щоб пожартувати над своїм роботодавцем після несправедливого звільнення з допомогою світлин. Це змусило її колишнього роботодавця протягом цілого дня обшукувати офіс, щоб знайти всі знімки.