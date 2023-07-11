Моторошне минуле: власники залишили особняк за $3,8 млн із дивною ямою в підвалі (відео)

Блогер Freaktography показав приголомшливий особняк із прихованим підвалом із замшілою підлогою і моторошною ванною кімнатою. На його думку, цей будинок приховує досить похмуре минуле. Колишні власники залишили житло з невідомих причин.

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У Канаді дослідник міських пейзажів Дейв, під ніком Freaktography, проник до дорогого особняка, який був покинутий його колишніми мешканцями. Про це пише The Mirror.

Вартість будинку оцінюють приблизно в 3 мільйони 862 тисячі американських доларів, оскільки він розташований у жвавому і багатому районі Великого Торонто.

Попри те, що особняк був залишений напризволяще, він, як і раніше, має приголомшливий вигляд: у ньому є величезна вітальня і чудовий камін. У будинку також є солярій, басейн і навіть величезна бібліотека.

Вартість будинку оцінюють приблизно в 3 мільйони 862 тисячі американських доларів Фото: Jam Press

"Я досліджував цей приголомшливий покинутий будинок, демонструючи його красу і забуту славу. Солярій був добре освітлений, приємний і яскравий. Будинок, розташований через дорогу від цього, має площу 9 000 кв. футів і його продали за 10 000 000 доларів 2021 року", — розповів Дейв.

Але, попри красу особняка, в ньому виявилися деякі зловісні елементи. Самотня газонокосарка була химерно залишена посеред вітальні, що створює моторошну картину. Крім того, в одній з ванних кімнат були виявлені бризки крові. У підвалі також є прихована кімната, в якій знаходиться лише таємнича неглибока яма, обшита замшевою тканиною. Не зовсім зрозуміло, для чого використовувалася яма, але є припущення, що вона могла служити манежем для дітей.

Самотня газонокосарка була химерно залишена посеред вітальні Фото: колаж Фокус

"Через стелю проникає вода. Будинок буде знесено, а на його місці побудовано нову будівлю площею до 6 000 кв. футів", — додав Дейв.

Раніше Фокус повідомляв, що постояльці готелю жахів Стівена Кінга розповіли про страшні випадки. Роман американського письменника "Сяйво" наводив жах на багато поколінь любителів жахів, а готель, за мотивами якого було написано історію і знято наступний фільм, має доволі моторошну історію.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.