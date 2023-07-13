Поклоняються як божеству: у хлопчика росте півметровий "хвіст" зі спини (фото)

Підліток, на ім'я Суреш розповів, що дивний жмут волосся, схожий на хвіст мавпи, впливає на його життя. Він каже, що це дратує його, заважає спати й носити одяг. Також йому боляче сідати та вставати.

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В Індії 14-річний хлопчик, на ім'я Суреш із "хвостом" завдовжки 61 сантиметр шанується сусідами як індуїстський бог-мавпа. З самого дитинства у нього з нижньої частини спини росте химерний жмут чорного волосся. Про це пише Daily Star.

Жителі міста Барвані (штат Мадх'я-Прадеш, Індія) порівняли Суреша зі Шрі Хануманом, індуїстським богом, у якого був довгий мавпячий хвіст. Хануман — один із центральних персонажів індуїстського епосу "Рамаяна".

Деякі лікарі припускають, що "хвіст" хлопчика з'явився внаслідок рідкісного генетичного захворювання, хоча інші експерти вважають, що це пов'язано з нестачею поживних речовин під час вагітності його матері.

За словами старшого брата, їхній батько намагався зістригти волосся на спині, коли Сурешу було лише п'ять років. У результаті хлопчик захворів. З роками волосся на спині хлопчика тільки росло і росло, і зараз, після того, як його заплели в косу, його довжина становить 61 сантиметр.

Батько намагався зістригти волосся на спині, коли хлопчикові було 5 років, але він захворів Фото: Jam Press

Попри те, що деякі з його здивованих сусідів шанують Суреша як бога, інші насміхаються над ним. Тепер підліток відчайдушно намагається позбутися "хвоста", але, на жаль, лікарі, схоже, не зможуть йому допомогти.

Суреш каже, що дивний жмут волосся впливає на його життя не тільки через те, що з нього сміються. Він каже, що це дратує його, заважає спати й носити одяг. Крім того, йому боляче сідати або вставати, і він каже, що йому важко зосередитися на навчанні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Індії чоловік став мільйонером, просячи милостиню на вулиці. Бхарат Джайн не знайшовши стабільної роботи, опинився на вулиці, де і заробив свої перші гроші. Зараз його статки становлять майже 1 мільйон 200 тисяч доларів, що дає змогу його сім'ї почуватися в достатку.

Також повідомлялося, що в Індії чоловік влаштував весілля невірній дружині та її коханцю. Пара була одружена три роки, за цей час у них з'явилося двоє дітей. Від самого початку їхнього спільного життя чоловік підозрював, що його дружина зраджує йому, проте не намагався звинувачувати її в цьому.