Пасажира не влаштувала їжа: літаку довелося скинути паливо й екстрено сісти

Невгамовний пасажир, імовірно, був засмучений меню і зчинив галас після зльоту літака. За словами інших людей, чоловік виглядав п'яним.

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Рейс авіакомпанії United Airlines, що прямував із Х'юстона (США) до Амстердама (Нідерланди), було перенаправлено в Чикаго (США) після того, як буйний пасажир бізнес-класу перервав політ, імовірно, через те, що його перший варіант харчування був недоступний. Про це пише The Guardian.

Літак вилетів із Х'юстона в неділю о 16.20 за місцевим часом і через дві години польоту перебував у повітряному просторі Чикаго. За даними сайту Flightradar24, літак кружляв над чиказьким аеропортом О'Хара, оскільки йому необхідно було витратити пальне, що називається "скиданням пального", інакше він був би занадто важким для посадки.

За даними сайту Flightradar24, літак кружляв над чиказьким аеропортом О'Хара Фото: Flightradar24

Інсайдер XJonNYC опублікував у Twitter внутрішнє листування авіакомпанії United, у якому повідомлялося про "буйного пасажира на борту" і рівень загрози 1 — найнижчий рівень загрози. В іншому твіті він повідомив, що пасажир, мабуть, був розгніваний вибором страв у меню. За словами інших пасажирів, чоловік виглядав п'яним.

"Рейс 20 авіакомпанії United із Міжконтинентального аеропорту імені Джорджа Буша до Амстердама було перенаправлено в Міжнародний аеропорт О'Хара, і він благополучно приземлився після того, як пасажир порушив порядок. Співробітники правоохоронних органів зустріли літак біля виходу на посадку і вивели пасажира з літака. Після цього літак продовжив політ до Амстердама", — йдеться в заяві компанії United Airlines, що надійшла до редакції газети Guardian.

За даними Flightrader24, у підсумку літак приземлився трохи більше ніж через три години після запланованого прибуття, здійснивши посадку в Амстердамі приблизно о 12.30 за місцевим часом. Звичайний загальний час польоту становить 9 годин 30 хвилин.

Хоча незрозуміло, через яку саме страву засмутився буйний пасажир, пасажирам бізнес-класу United зазвичай пропонують повний обід із трьох страв, а також додаткові страви протягом усього польоту.

Авіакомпанія зазнала критики за те, що її бортове харчування не змогло повернутися до норм, що існували до пандемії, і минулого року оголосила про підвищення тарифів у бізнес-класі.

Раніше Фокус писав, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що подружився з екіпажем і тепер у них є спільний чат для жартів.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).