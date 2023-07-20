Придумав хитру схему для економії: авіакомпанія заборонила підлітку літати своїми рейсами

Спосіб, який використовував Логан Парсонс, відомий під назвою "skiplagging". Він і справді може заощадити пасажирам невелику кількість грошей, але в разі спіймання в них можуть виникнути проблеми з авіакомпанією.

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У США 17-річному підлітку Логану Парсонсу заборонили літати з American Airlines протягом трьох років після того, як він використав обманну схему, щоб заощадити 250 доларів на подорожі з Флориди до Північної Кароліни, забронювавши квиток до Нью-Йорка. Про це пише Unilad.

Іноді, коли люди бронюють квиток на прямий рейс до кінцевого пункту призначення, він обходиться дорожче, ніж якби вони використовували його як місце пересадки. Тому деякі хитруни стали бронювати квитки в пункт призначення, в який вони не збираються летіти, і просто пропускати стикувальний рейс.

Такий спосіб відомий під назвою "skiplagging", і хоча він може заощадити пасажирам невелику кількість грошей, але в разі впіймання у них можуть виникнути великі проблеми з авіакомпанією.

Підліток Логан Парсонс переконався в цьому на власному досвіді, коли захотів перелетіти з Гейнсвілла (штат Флорида) до Шарлотта (штат Північна Кароліна, США). Прямий рейс обійшовся б йому в кругленьку суму. Однак хлопчик виявив, що якщо замість цього він полетить із Флориди до Нью-Йорка з пересадкою в Шарлотті, то це дасть йому змогу заощадити чималу суму.

Сім'я Парсонс із Логаном зліва Фото: Facebook/Lisa Cain Parsons

Тому він забронював квиток до Нью-Йорка, а коли приземлився в Шарлотті, де був його кінцевий пункт призначення, планував просто піти та не сідати на наступний рейс.

Але його плани були порушені, коли служба безпеки аеропорту зафіксувала його посвідчення особи, видане в Північній Кароліні, і відвела його в кімнату для допиту, як стверджує його батько Гантер. У бесіді з виданням Insider батько хлопчика заявив, що 17-річному підлітку тепер заборонено літати з American Airlines протягом трьох років за цей крок.

Більшість авіакомпаній не допускають подібної практики, оскільки в цьому випадку вони втрачають гроші, і переслідуватимуть усіх, хто буде викритий у використанні цього методу.

За словами сім'ї Логана, вартість перельоту з Флориди до Нью-Йорка через Північну Кароліну становила близько 150 доларів, тоді як прямий рейс із Флориди до Північної Кароліни коштував понад 400 доларів.

Раніше Фокус писав, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом, відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що подружився з екіпажем, і тепер у них є спільний чат для жартів.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак, і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією та Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).