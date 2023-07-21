Допомогли вижити: чоловік, який дрейфував 3 місяці в океані, розповів про дивні звички

Австралійця Тіма Шеддока порівняли з героєм Тома Хенкока з фільму "Ізгой". Його разом із собакою Беллою знайшли живими й здоровими після того, як їхній човен потрапив у шторм.

Related video

54-річний Тімоті Шеддок з Австралії, який врятувався після трьох місяців дрейфу в океані, розповів про дивні речі, які допомогли йому вижити. Чоловік знайшов собі заняття, які одночасно служили практичним цілям і допомагали йому зберігати силу духу. Про це пише Daily Star.

Австралієць вирушив у плавання на катамарані до Мексики, коли потрапив у жорстокий шторм у Тихому океані, внаслідок якого він залишився без вітрила, навігації, зв'язку та засобів приготування їжі. Йому та безпритульному собаці Беллі, взятому чоловіком у подорож, довелося виживати дрейфуючи у воді.

Після свого порятунку Тімоті поділився подробицями про те, що він робив, щоб допомогти собі пережити ті три місяці, які вони обидва провели в морі. Чоловікові довелося вигадувати, як пережити місяці, проведені за 2000 км від найближчої суходолу без їжі та не знаючи, що робити.

Чоловік розповів, що займався ремонтом човна і риболовлею, щоб добути сирі морепродукти Фото: Скрин відео

Він розповів, що займався ремонтом човна і риболовлею, щоб добути сирі морепродукти, які повинні були забезпечити його і Беллу їжею на багато тижнів. Крім того, він працював над тим, щоб збирати якось дощову воду, але не тільки практичні речі допомагали йому в житті.

Плавання в океані та медитація також були життєво важливими для його психічного здоров'я, повідомляє The Guardian.

Крім того, ключову роль зіграли записи в щоденнику і харчування Белли. Андрес Саморано, пілот гелікоптера, який виявив його після зльоту з траулера "Марія Делія", вважає, що саме моральний обов'язок Тімоті з догляду за твариною допоміг йому вистояти.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виявила викинуте на берег морське "чудовисько". Терран Вокер гуляла з сім'єю, коли побачила дивну істоту з гострими зубами, яку викинуло на берег. Дівчина розповіла, що спочатку й гадки не мала, що це за небезпечна тварина. Однак вона була впевнена, що це не тунець і лосось, про які їй говорили люди.

Також стало відомо, що каякер з Аляскивипадково записав свою смерть на GoPro. На березі озера знайшли шолом зниклого чоловіка із закріпленою на ньому камерою. Запис показав, що він перекинувся на байдарці в холодній воді.