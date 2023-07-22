Лікарі давали кілька місяців: хворий на рак чоловік прожив 45 років на "чарівному" острові

Після страшного діагнозу Стаматіс Мораітіс вирішив переїхати на "чарівний" острів і "почати пити вино та чекати того дня, коли смерть постукає в його двері". Однак із часом чоловік почав почуватися краще.

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У 1976 році Стаматісу Мораітісу сказали, що йому залишилося жити від шести до дев'яти місяців після того, як у нього діагностували рак легенів, але він прожив ще 45 років на своєму рідному острові в Греції. Про це пише Daily Star.

Чоловікові ще в 1976 р. після діагностування раку легені сказали, що його дні добігають кінця, і він змушений був переїхати зі свого будинку в США на рідний грецький острів Ікарія. За його словами, з того моменту він планував "почати пити вино і чекати того дня, коли смерть постукає в його двері". Як повідомляється, чоловік вважав, що похорон у США буде занадто дорогим.

Попри слова лікарів, після кількох місяців на рідному острові Стаматіс повідомив, що став почуватися сильніше. Чоловік помер через 45 років після страшного діагнозу, у віці 98 років. За словами Стаматіса, він вижив завдяки хорошій їжі, хорошому вину і хорошій компанії на острові.

"Минуло близько 45 років, а я все ще п'ю вино і працюю — я не лікар, але думаю, що вино допомогло. Я більше нічого не робив, тільки їв чисту їжу, чисте вино, чисті трави. Я п'ю не так багато, щоб стати алкоголіком, але два-три келихи щодня. Чисте повітря, атмосфера, їжа — все це разом, знаєте, як в Афінах, де багато забруднень, тут усе чисто, ви дихаєте чистим киснем", — розповідав чоловік незадовго до смерті.

За словами Стаматіса, він вижив завдяки хорошій їжі, хорошому вину і хорошій компанії на острові Фото: Greek City Times

За повідомленням BBC, люди на його острові живуть у середньому на 10 років довше, ніж у решті Західної Європи.

Дослідники та експерти в галузі старості, харчування, здоров'я і народонаселення раніше виявили, що у світі є кілька регіонів, де люди живуть довше і краще. Їх часто називають "блакитні зони". До них належать певні регіони в Каліфорнії, Коста-Риці, Італії, Японії та Греції.

Численні дослідження вказують на певні чинники способу життя, які можуть сприяти довголіттю жителів "блакитної зони". Ці чинники часто пов'язані з харчуванням, фізичною активністю, міцними соціальними зв'язками та відчуттям мети в житті.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік ледь не загинув від задухи, випадково проковтнувши ключ від свого автомобіля. Потерпілому знадобилося хірургічне втручання, щоб він знову міг вільно дихати.

Також стало відомо, що лікар знайшов отвір від кулі в потилиці пацієнта. Приблизно 90% вогнепальних поранень голови призводять до смертельних наслідків. Однак куля дивовижним чином не зачепила найважливіші частини мозку потерпілого і ніяк не вплинула на його організм, крім сильного головного болю.