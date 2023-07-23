Випередив Гокінга та Ейнштейна: 11-річний хлопчик отримав максимальний результат тесту на IQ

Мама рекордсмена розповіла про те, як її син на ім'я Адріан зміг досягти таких успіхів. За словами жінки, її дитина почала читати з двох років.

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У Великій Британії геніальна 11-річна дитина Адріан Лі перевершила за показниками IQ Стівена Гокінга й Альберта Ейнштейна, увійшовши в один відсоток найкращих у світі. Про це пише The Mirror.

Вважається, що загальновизнані генії набрали 160 балів, тоді як диво-малюк набрав 162 бали в тесті Mensa IQ. Адріан, який живе в Барнеті (Лондон) після переїзду з Гонконгу, входить в один відсоток найкращих у світі за результатами цього тесту.

Його мама Рейчел каже, що ознаки відмінності проявлялися в нього з раннього дитинства. Уже у два роки він міг прочитати слово "університет" з ідеальною вимовою, хоча не мав ані найменшого уявлення про те, що це слово означає. За словами жінки, її син із двох років захоплюється книжками й щодня читає. У дитячому садку він почав читати повний текст своїх улюблених книг про "Зоряні війни".

"Адріан навіть почав писати романи, коли йому було вісім років, які він із гордістю назвав серією "Monster Quest" із захопливими пригодницькими історіями. Зараз він пише роман про Стародавній Рим для підлітків, який, сподіваюся, буде опубліковано до осені цього року", — розповіла горда мама.

Вона додала, що Адріан отримав кілька академічних нагород у початковій школі та любить тести й іспити.

Адріан мріє стати кардіологом і найкращим лікарем у світі Фото: brit

У вересні хлопчик збирається вступити до школи королеви Єлизавети в Барнеті, де він сподівається зустріти хлопців із такими ж талантами. Крім успіхів у навчанні, Адріан любить шахи, сквош, фехтування, лижі, настільний теніс, тхеквондо, веслування та багато іншого.

"Спочатку я думав тільки про те, щоб набрати 148 балів для вступу до товариства Mensa IQ... Я ніколи, ніколи не думав, що зможу наблизитися до 160 балів, які були в Ейнштейна. Це було так дивно й емоційно для мене. Можливо, коли-небудь я зможу здійснити свою мрію — стати кардіологом, здобути ступінь у Кембриджі та стати найкращим лікарем у світі!" — розповів сам хлопчик.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопця зацькували за пропозицію коханій, зроблену на випускному. Випускник вирішив влаштувати сюрприз і став на коліно перед своєю дівчиною, покликавши її заміж. Ця подія потрапила на відео, після чого її почали активно обговорювати в соцмережах. Вчинок хлопця назвали "егоїстичним".

Також стало відомо, що в США хлопчик спіймав дивну рибу з "людськими зубами". Чарлі Клінтон проводив час, біля ставка поруч із будинком, коли зловив незвичайну істоту. Як з'ясувалося, уловом хлопчика виявився паку, двоюрідний брат піранії, у якого зуби схожі на людські.