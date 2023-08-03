"Це так сюрреалістично": жінка випадково стала мільйонеркою після дня народження

Австралійка відсвяткувала день народження і кілька днів не знала про виграні гроші, адже лотерейний квиток лежав у поштовій скриньці. Тепер вона збирається здійснити мрію і допомогти родині.

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Жінка з Австралії виграла понад мільйон фунтів стерлінгів у лотереї, при цьому навіть не купуючи виграшний квиток. Це змінило її життя. Про це пише видання The Sun 2 серпня.

Йдеться про мешканку півострова Йорк, яка нещодавно відзначала свій день народження. Родичі поклали лотерейний квиток у вітальну листівку, але кілька днів вона пролежала в поштовій скриньці.

"Я відсвяткувала свій день народження у вихідні, і нас не було весь день. Тільки після того, як ми всі повернулися додому, я вирішила відкрити свої подарунки всією сім'єю", — ідеться в повідомленні.

Жінка не усвідомлює, що вона провела кілька днів як мільйонерка і навіть не здогадувалася про це.

Коли лотерейний квиток було виявлено, іменинниці здалося, що вона виграла 20 доларів, після чого виявилося, що це 1,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Вона одразу ж почала телефонувати родичам, щоб подякувати їм за подарунок і порадувати, але вони до останнього думали, що вона обманює їх.

"Це так сюрреалістично. Який чудовий подарунок на день народження. Цей квиток — подарунок, тому ми з нетерпінням чекаємо на можливість повернути його нашим родинам", — ідеться в повідомленні.

Австралійка зазначила, що перемога змінила її життя і планує допомогти своїй родині на отримані гроші. Протягом наступних кількох років вона хоче купити великий будинок, де планує жити.

Нагадаємо, 28 липня повідомлялося, що жінка зірвала джекпот на день народження чоловіка і почала кричати від радості. Йдеться про 46-річну Крістін Мураський і тепер вона та її чоловік Скотт можуть не турбуватися про гроші після свого виходу на пенсію.