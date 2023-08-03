"Ідеальний шторм" допоміг чоловікові виграти велику суму в лотерею (відео)

Закарі Шарп впевнений, що вдалий збіг обставин і погодні умови допомогли виграти йому найбільший приз у його житті.

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Закарі Шарп із Північної Кароліни, США, приписав свій виграш у лотерею в розмірі 100 000 доларів "ідеальному шторму", який складався з концерту Post Malone, перерви в туалеті та сильної грози. Про це пише UPI.

Чоловік із Томасвілла розповів представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, як поїздка із сім'єю до Шарлотт на концерт Post Malone стала для нього доленосною.

За його словами, гроза спричинила тривалу затримку під час виступу, внаслідок чого дорога додому виявилася пізнішою, ніж передбачалося. За словами Шарпа, він зупинився біля магазину Sheetz на South Main Street в Лексінгтоні, щоб його діти могли скористатися туалетом.

"Ми зупинилися, щоб вони могли скористатися туалетом. Я купив пару білетів і почав прати захисні поля", — сказав він.

На першому квитку Шарп виграв 300 доларів, а другий приніс американцеві приз у 100 000 доларів Фото: UPI

На першому квитку Шарп виграв 300 доларів, а другий приніс американцеві приз у 100 000 доларів.

"Коли я побачив суму виграшу, я ледь не знепритомнів. Я буквально втратив дар мови. Ми всі були в шоку", — згадує американець.

За його словами, обставини виграшу роблять його ще більш неймовірним.

"Я думаю про всі фактори, які зіграли свою роль у тому, що я опинився в цьому магазині. Це був ідеальний шторм", — сказав він.

За словами переможця, виграні ним гроші підуть на оплату навчання, оплату рахунків і відкладання грошей на чорний день.

"Це був чудовий день.Один із найкращих днів у моєму житті", — сказав Шарп.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

Також стало відомо, що переможниця лотереї виявилася "заручницею" свого призу через маловідомий закон. Гільда Макміллен не може забрати виграні нею гроші через порушення правил безробіття. Крім жінки свій приз не змогли отримати ще близько 70 осіб.