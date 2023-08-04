"Гучна" катастрофа: закохані поплатилися, організувавши одночасно парубочий та дівич-вечір

Наречений і наречена влаштували спільну вечірку для друзів, про що дуже пошкодували. Гучне свято закінчилося арештом.

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Пара закоханих вирішила влаштувати передвесільну вечірку для друзів, об'єднавши парубочу вечірку і дівич-вечір в одне велике і гучне свято. У підсумку все призвело до катастрофи, а нареченому і нареченій доведеться переробити список запрошених на їхній найголовніший день. Про це пишуть у виданні Mirror.

Цією історією поділилася сестра нареченої. Вона розповіла, що її 23-річна сестра вважала чудовою ідеєю провести спільну з нареченим і його друзями вечірку. Пара орендувала лімузин, на якому галаслива компанія вирушила до стриптиз-клубу. Дорогою молоді люди багато пили та вживали "заборонені речовини", через що четверо друзів почувалися зле. У результаті невдачливим закоханим вручили рахунок за прибирання лімузина, який, як кажуть, перевищує початкову орендну плату.

Сестра нареченої розповіла, що після цього вечірка перетворилася на хаос. Одним зі "скромних прикладів", що передають атмосферу того вечора, вона назвала випадок, коли її самотня кузина усамітнилася з однією з подружок нареченої в автобусі. Це сильно розлютило бойфренда дівчини, через що в підсумку довелося викликати поліцію. Сестра нареченої уточнила, що у цих трьох людей заплутана романтична історія, що стало причиною великого скандалу.

Користувачі соцмережі Reddit, де сестра нареченої поділилася історією невдалої вечірки, погодилися, що спільний парубочий і дівич-вечір не найкраща ідея. Проте все ж порекомендували жінці помиритися з сестрою та підтримати її у важкий час. Адже після такого гучного вечора нареченій доведеться переробити список гостей, які будуть на її весіллі.

"Супутній збиток від цієї вечірки показує, наскільки поганою була ця ідея. Звичайно, багато людей можуть ходити в стриптиз-клуби, пити, веселитися і не бути заарештованими, розлучатися, розлучатися і поза весіллям. Але ця група, очевидно, не могла цього зробити, і мені дуже важко повірити, що це не було очевидно заздалегідь. Нібито вони всі разом веселилися раніше і знали, який хаос може настати", — написав один із користувачів Reddit.

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