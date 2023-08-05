PlayStation у подарунок: у центрі Нью-Йорка натовп влаштував хаос через розіграш стримера (відео)

Поліція затримала 21-річного користувача стрімінгового сервісу Twitch після того, як його передбачувана акція з роздачі ігрових консолей зібрала в центрі міста тисячі людей. Акція закінчилася погромами і бійками з поліцією.

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У центрі Нью-Йорка, на Мангеттені, 4 серпня зібрався тисячний натовп після того, як 21-річний стример Кай Сенат, який має канал на Twich з мільйонами передплатників, оголосив акцію з роздачі ігрових консолей PlayStation. У підсумку захід вийшов з-під контролю, а сам організатор спробував виїхати, але розлючений натовп у підсумку влаштував справжній хаос. Про заворушення в центрі Нью-Йорка йдеться в репортажі каналу CBS.

На своїй сторінці в Instagram Сенат розмістив фотографію, що рекламує акцію, яка стартує о 16:00 п'ятниці в Юніон-сквер. Деякі молоді люди, які виходили з парку, говорили, що очікували отримати в подарунок комп'ютер, нову приставку PlayStation, геймерське крісло, а також особисто зустрітися з популярним стримером.

Однак у якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю, але Сенат, який все ж планував роздати подарункові карти, закликав збуджених гостей стримати свій запал.

"Усі, хто там перебуває, переконайтеся, що ви в безпеці... Ми нічого не робитимемо, доки не буде безпечно", — сказав стример, але його слова тільки розпалили тих, хто прийшов.

Сенат вирішив поберегти своє здоров'я і хотів вчасно виїхати, але натовп оточив його машину, а розлючені підлітки кидали в авто все, що траплялося під руки.

"Щойно почали виходити люди для розіграшу, ось тоді все почало виходити з-під контролю, тому що люди почали штовхатися і таке інше", — сказав один зі свідків.

Після цього на Мангеттен приїхали поліція і репортери. Кадри новин з ефірного телебачення показали, як тисячний натовп біжить вулицями, дряпається по будівлях у парку і провокує поліцейських. Підлітки, які кричали, кидали банки з фарбою і пускали в хід вогнегасники. Деякі люди забралися на рухому машину, в якій нібито перебував Сенат, і падали на швидкості. Інші стукали по міських автобусах або забиралися на них.

Не обійшлося без сутичок і з силовиками — у поліцію летіли пляшки, феєрверки, світлошумові бомби і навіть квіткові горщики. Пізніше поліцейські сказали, що в руках у декого були важкі будівельні предмети. Силовики з кийками використовували металеві барикади, щоб відтіснити натовп, і гучномовці, щоб неодноразово оголошувати, що збори, які, як з'ясувалося, були незаконними.

У підсумку поліцейські розігнали натовп, а потім затримали стримера, звинувативши його в підбурюванні до заворушень і незаконних зборів, а також за кількома іншими звинуваченнями.

Начальник відділу поліції Нью-Йорка Джеффрі Меддрі сказав, що пост стримера в соцмережах швидко став вірусним, що підготувало ґрунт для подальшого хаосу.

"Послухайте, ми не проти того, щоб молоді люди добре проводили час, ми не проти того, щоб молоді люди збиралися. Але це не може бути на такому рівні, коли це небезпечно. Сьогодні постраждало багато людей", — сказав Меддрі.

Раніше повідомлялося, що один із користувачів сервісу Twitch і завзятий геймер вирішив поголити голову в благодійних цілях під час прямої трансляції. У підсумку геймер жахнувся, коли побачив, що його голова деформувалася від систематичного носіння навушників.